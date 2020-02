Formation : La 3W Academy organise un nouveau  rendez-vous « Pitch Your Job » ce mercredi 12 février

La 3W Academy St-Martin a fait le choix d’une participation active des professionnels du numérique dans la professionnalisation de ses apprenants, à chaque étape de leur parcours. Ainsi, dans le cadre du module: PITCH YOUR JOB : RENCONTRES AVEC DES PROS, des rencontres sont organisées régulièrement pour permettre aux apprenants de mieux analyser le monde dans lequel ils vont être amenés à évoluer. La prochaine a lieu ce mercredi 12 février au local situé 4 rue Kennedy.

Jose Browne ouvre le bal !

Pour cette première édition des rencontres « Pitch Your Job », la 3W Academy recevait, Jose Browne. Ce talentueux jeune saint-martinois, titulaire d’un Bachelor en ingénierie informatique de la Florida State University et après un premier poste chez Soch Inc, il est actuellement « Full-remote, Full-stack Application Software Engineer » chez Circle Ci Inc. Circle Ci Inc est une firme de la Silicon Valley, de 250 salariés, réalisant un CA de 35 millions de dollars qui occupe une position de leader dans le secteur du développement de logiciel pour des grandes entreprises telles que Samsung, Ford Motor Company, Spotify, Coinbase, PagerDuty ou BuzzFeed… Les étudiants ont ainsi pu compter sur un mentor de qualité qui leur a prodigué des conseils avisés basés sur son expérience.

Rapprocher nos étudiants des entreprises

Très loin de l’entretien classique, dans lequel le professionnel interroge l’étudiant sur son parcours et ses expériences passées, le but des rendez-vous « Pitch Your Job » est de permettre à l’étudiant d’en apprendre davantage sur le métier exercé par le professionnel et ce qui le passionne dans son poste. Une nouvelle manière d’obtenir des éléments concrets qui seront déterminants lorsque l’étudiant devra choisir sa future fonction.

Les relations 3W Academy/Entreprises

Dans un environnement mondial incertain et en mutation, la 3W Academy place l’humain et l’innovation au cœur de ses enseignements. Notre expertise se fonde sur une collaboration constante avec les professionnels, étroitement associés à l’élaboration des programmes, à la préparation des futurs diplômés et à la vie de nos écoles. Nous accompagnons les entreprises aussi bien dans leur stratégie de recrutement de jeunes diplômés que dans leur développement, en formant leurs collaborateurs.

La 3W Academy souhaite renforcer et développer ses relations avec les entreprises du territoire qui s’associent durablement et significativement à son projet et à ses ambitions. Devenir partenaire de Ia 3W Academy c’est contribuer à son développement sur le plan :

• Pédagogique : interventions et enseignements, études de cas, concours étudiants/business games/challenges

• Sociétal : bourses d’entreprise, projet à impact social «Digital Skills 4 SXM Youths», sponsoring/mécénat

• Insertion professionnelle : stages, emplois, conférences et rencontres, forums, ambassadeurs, journées entreprises

• La formation professionnelle continue : former vos collaborateurs

L’entrepreneuriat : création d’entreprise et micro-agence conseil

• La taxe d’apprentissage : soutenir le développement de la 3W Academy St Martin. _AF

Contact : service des relations-entreprises : 05 90 87 57 70/06 90 35 16 49 – jerry@3wa.sx