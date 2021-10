Blocage : Le Préfet dénonce les « petits tyrans » ayant « pour seule ambition d’imposer leur loi »

Le Préfet, Serge Gouteyron a tenu une conférence de presse vendredi dernier. Il a souhaité faire une déclaration d’abord en anglais puis en français au sujet de la situation des blocages de certains quartiers de la partie française vendredi matin.

Il a qualifié les instigateurs de «petits tyrans» ayant «pour seule ambition d’imposer leur loi, celle des trafiquants, de la rue». Il leur reproche de «créer le chaos », de «bafouer la cause qu’ils disent défendre». Il juge «condamnable et inadmissible» le comportement de ceux qui «utilisent la situation pour faire valoir leurs petites magouilles, car c’est de ça dont il s’agit», «pour mettre à mal le territoire ». «Où est la Friendly Island ? », a-t-il demandé. «Tout est prétexte à la pagaille… Ils veulent démontrer qu’ils seraient les plus forts», constate-t-il.

Serge Gouteyron se dit conscient que «leur seul caprice est de [le] faire plier ». Il dénonce leurs «sollicitations qui se transforment en diktats». «Nous voulons que, nous exigeons que… » ne sont pas, pour le préfet, des méthodes de négociations, de discussions.

Il appelle à la raison, à la sérénité, à la discipline. «Hormis ces mouvements délétères, toutes les conditions sont réunies aujourd’hui pour travailler en sérénité» au développement de Saint-Martin. «Leur objectif est le chaos or nous avons besoin de construire», conçoit le préfet qui rappelle que l’île perd des habitants depuis plusieurs années, «Irma n’a été qu’un accélérateur ». «Les gens quittent l’île car l’ordre n’y règne pas », rapporte-t-il. «Comment voulez-vous attirer des investisseurs s’il n’y pas d’ordre ? Ce qui nous guette, ce sont des spéculateurs or nous avons besoin des investisseurs », a-t-il insisté.

Enfin, le Préfet a confirmé que des interpellations avaient eu lieu vendredi dans la matinée. Tous les axes routiers ont été débloqués rapidement par les forces de l’ordre. Seul le pont de Sandy-Ground faisait toujours l’objet d’un blocage vendredi matin.