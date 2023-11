EMPLOI – FORMATION : La Nuit de l’Orientation pour trouver sa voie sans stress

L’évènement qui a pour vocation d’explorer, oser et réussir arrive à grands pas, que vous soyez un jeune explorateur de carrières ou un adulte en quête de nouveaux horizons professionnels.

Le jeudi 30 novembre de 16h à 20h, la CCISM située à Concordia vous ouvre ses portes pour une soirée riche en découvertes. Parce que trouver sa voie, peu importe l’âge, n’est pas toujours facile, l’équipe organisatrice a décidé de créer cette manifestation pour guider le public dans le labyrinthe des métiers. Que ce soit pour une première orientation professionnelle ou une reconversion, peu importe votre point de départ, la Nuit de l’Orientation vous offre l’occasion de plonger dans la réalité du terrain, d’échanger avec des professionnels passionnés et de découvrir une variété de métiers captivants. Plus de 25 exposants seront présents, prêts à partager leur expertise, à répondre à vos questions et à vous orienter vers le métier qui vous correspond. C’est une opportunité unique de créer des contacts et de prendre des informations directement auprès des acteurs du monde professionnel. Ce jeudi 30 novembre prochain, de 16h à 20h, la CCISM vous accueille pour une immersion auprès de plus de 25 exposants institutionnels et métiers, et l’entrée est gratuite. Rendez-vous à la CCISM pour une soirée qui pourrait bien être le point de départ de votre aventure professionnelle… _Vx

