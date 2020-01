Collège Mont des Accords : Une vente de gâteaux organisée aujourd’hui pour participer au financement d’un voyage pédagogique en Italie

A l’initiative de Mme Luce, professeure de lettres classiques et Mme Bergina, professeure de mathématiques au collège Mont des Accords, un voyage pédagogique à Rome est prévu au mois d’avril 2020. Une vente de gâteaux est organisée aujourd’hui devant le collège à partir de 16h30 afin de financer ce beau projet.

Les motivations sont plurielles : il s’agit d’offrir aux latinistes la possibilité d’expérimenter l’Antiquité de façon concrète, d’établir un lien entre Antiquité et modernité et de permettre à l’ensemble de la classe de découvrir la numération romaine. Outre les motivations disciplinaires, nous souhaitons également que les élèves s’ouvrent à une autre culture en s’immergeant dans l’environnement italien », expliquent les deux enseignantes, avant de rajouter, « nos objectifs pédagogiques sont les suivants : acquérir des éléments de culture historique artistique et passer des chiffres romains à l’écriture décimale. Nous prévoyons pour ce faire des visites sur des sites incontournables de la civilisation antique (forum, Colisée, musée…), la visite du musée des outils de calcul à Pise. Nous avons aussi prévu de voir quelques monuments italiens emblématiques. Pour évaluer leurs acquis, les élèves auront des fiches à compléter, des présentations orales, visuelles ou autres ».

Les organisateurs comptent sur votre générosité cet après-midi à l’occasion de la vente de gâteaux qui permettra d’aider au financement de ce beau projet pédagogique. Rendez-vous à 16h30 devant le collège Mont des Accords.

Venez nombreux, c’est pour la bonne cause ! _AF