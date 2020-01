COLLECTIVITE : Quels travaux annoncés pour 2019 ont été réalisés ?

En janvier 2019, le président de la COM présentait les projets qu’il entendait mener la même année. Affichés sur des panneaux, ils étaient au nombre de cinq : rénovation des carbets de la Baie orientale, des lolos du front de mer de Marigot, de la place du tribunal, création d’une base de loisirs à l’étang aux Poissons et construction d’une maison aux associations à Grand Case. Un an plus tard, lesquels ont vu le jour ?

> Les lolos du front de mer de Marigot

De ces cinq chantiers un seul chantier a été réalisé dans les temps, il s’agit de la rénovation des lolos du front de mer à Marigot. Les travaux qui ont couté quelque 970 000 euros, ont été terminés au dernier trimestre 2019. Mais le site n’a pas encore été investi par les restaurateurs car ces derniers sont insatisfaits. En effet, une poignée d’entre eux a demandé à la COM la mise en place d’ombrage sur les terrasses (sur le site actuel, les tentes ont été installées aux frais des occupants) ainsi qu’un accès au gaz pour cuisiner et non électrique.

Le président a accepté la pose d’appentis pour faire de l’ombre ; ils seront installés par les services techniques. Leur livraison aura donc lieu dans plusieurs semaines.

Dans cette attente, reste à voir si la COM autorisera les restaurateurs qui le souhaitent à déménager et investir les nouveaux lieux. (à suivre dans notre édition de demain. Soualigapost.com)