Kam’s Foodworld : un supermarché qui propose des épiceries ethniques et les marques de plantes « Kam’s Foodworld »

Spécialisé dans l’importation de plus de 3000 épices indiennes, arabes et ethniques, Kam’s Foodworld propose également une large gamme de produits biologiques, produits de beauté à base de plantes, thés, compléments alimentaires et de nombreux autres produits naturels.

Inauguré en 1990, Kam’s Foodworld est devenu un leader en proposant une variété d’épices, de lentilles, de farines, de fruits secs, de noix et de céréales provenant directement de l’Inde. On y trouve également des légumes frais, du surgelé, des boissons …

Plus récemment, de nombreuses marques de plantes sont présentes dans les rayons comme: Organic India, Khadi Natural, et Basic Ayurveda Natural Health Juices.

Organic India est une ligne de tisanes et de suppléments biologiques certifiés avec l’ingrédient principal de Holy(Indian) Basil. ”Basic Ayurveda” est une gamme de jus naturel: curcuma, gingembre, aloe vera … Kam’s Foodworld propose aussi environ 60 différentes huiles à base de plantes pour la peau et les soins des cheveux, y compris Khadi Natural, une ligne de produits à base de plantes 100% sans paraben, travaillées naturellement et aussi des shampooing, savons et crème pour le visage.

On y trouve également de l’encens indien et d’autres articles spécialisés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits ethniques ou les marques d’herbes médicinales visitez Kam’s Foodworld sur W.J.A Nisbeth Road, Pondfill, St. Maarten (côté néerlandais), appelez le +1 (721) 542-2629 ou rendez-vous sur le site : www.kamsfoodworld.com

Parmi les produits proposés nous retrouvons différentes marques importées dont :

– Organic India (Holy Basil Thé et infusions)

– Basic Ayurveda (Jus sain)

– Khadi Natural (Cosmétique et savon)