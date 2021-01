Automobile : Lancement de la nouvelle génération 2021 Hyundai Creta chez Motorworld

Motorworld, le concessionnaire exclusif de Hyundai à St. Maarten/St. Martin et dans la région environnante, lance la Hyundai Creta 2021 de nouvelle génération dans sa gamme de modèles illustres.

Osez être différent !

Masculin et moderne avec une différence, c’est le nouveau style Creta. Les phares en forme de bijou de la Creta, sa calandre surdimensionnée et d’autres détails audacieux osent être différents et repoussent les limites du design. Sous tous les angles, la nouvelle génération Creta dégage une confiance, un confort et une excitation de conduite suprêmes, une sensation qui s’intensifie lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage.

Depuis le lancement du premier modèle, la Hyundai Creta est devenue l’un des véhicules les plus vendus sur l’île, et dans le monde, pour ses performances de haute qualité et son design épuré. Poursuivant cette tendance, la deuxième génération du Creta, nouvellement redessinée, offre aux acheteurs un nouveau regard sur le SUV cross-over, avec plus d’espace, des caractéristiques améliorées et des technologies de pointe pour répondre aux besoins complets des familles, des professionnels, des entrepreneurs et des jeunes conducteurs, avec une expérience de conduite exemplaire.

«La nouvelle génération de Creta est entièrement équipée de moteurs très évolués qui apportent non seulement de la puissance, mais aussi des émissions plus propres pour offrir une expérience de conduite supérieure avec des performances en douceur», partage Tariq Amjad, directeur général du groupe Motorworld. «Cette version de la Creta va certainement changer la donne dans le segment des SUV compacts dans cette région. Il a été conçu avec beaucoup de soin et ne ressemble à aucun autre véhicule que nous avons vu sur la route ; une voiture vraiment moderne avec beaucoup de polyvalence, et un design solide et sportif».

Puissant, sûr et efficace

Puissants et réactifs, les groupes motopropulseurs très évolués de la nouvelle Creta font de la conduite un pur plaisir. Les moteurs à essence sont construits en aluminium pour un gain de poids et une meilleure économie de carburant. Ils sont équipés de deux arbres à cames en tête et d’une double distribution variable des soupapes pour des performances améliorées.

Hyundai a apporté d’importantes améliorations à l’extérieur et à l’intérieur de la Creta 2021, tant au niveau de la taille que du style et de la sécurité. Avec une longueur de 4 300 mm et une largeur de 1 790 mm, l’extérieur du nouveau Creta est respectivement plus grand de 20 mm et de 10 mm que l’ancien.

En outre, l’extérieur de la Creta est désormais plus sûr qu’auparavant, grâce à un corps en acier à très haute résistance à la traction, construit pour lui conférer une résistance exceptionnelle aux chocs. L’amélioration de la qualité de l’extérieur se prolonge à l’intérieur, offrant aux conducteurs plus d’espace, de commodité et de confort. La plate-forme sur laquelle la nouvelle génération Creta a été construite comprend une solide structure en acier, qui abrite le moteur et la transmission dans un design robuste mais élégant, qui est complété par un design intérieur conçu pour un confort maximal du conducteur et de tous les passagers. Deux airbags frontaux et un système de freinage antiblocage font partie de l’équipement de sécurité standard.

Six modes de conduite avec contrôle de la traction pour les collines et les surfaces glissantes.

La nouvelle génération de Creta propose une sélection étonnante de 6 modes de conduite pour votre plus grand plaisir et votre contrôle.

1). Eco- pour un meilleur rendement énergétique.

2). Confort – pour une conduite plus douce et des passages de vitesse plus souples.

3). Sport- pour une expérience de conduite plus stimulante.

En régulant le contrôle du patinage des roues droite/gauche tout en ajustant le couple moteur et les changements de vitesse, le nouveau mode de contrôle de la traction ajuste automatiquement le système de traction avant du Creta pour s’adapter aux conditions de conduite difficiles, ce qui est parfait pour les collines de Saint-Martin, le sable et les conditions glissantes.

4). Neige – Lorsque les routes sont verglacées et enneigées, ce réglage assure une traction optimale pour vous permettre de vous déplacer en toute sécurité et en toute confiance.

5). Boue – Lorsque les pneus n’adhèrent pas à la route à cause de la boue, ce réglage applique automatiquement la bonne quantité de couple aux roues gauche et droite pour réduire le patinage.

6). Sable – La conduite sur le sable pose des problèmes particuliers, mais le réglage «Sable» réduit le patinage des roues pour vous éviter des ennuis.

Fait pour se démarquer !

La Hyundai Creta 2021 Nouvelle Génération était certainement faite pour se distinguer. Son nouveau look masculin est accentué par l’audacieux treillis rectangulaire de la calandre, qui porte un logo en H plus grand et plus frappant, ainsi que des phares à deux niveaux distinctifs.

L’avant de la 2021 Creta est doté d’une grille de calandre chromée en cascade, caractéristique de tous les modèles, qui ajoute un aspect extérieur beaucoup plus robuste, masculin et sophistiqué, complété par un long capot à plis musclés pour souligner la force de ce modèle de nouvelle génération. Tous les modèles 2021 New Generation Creta sont équipés de phares automatiques, qui s’allument automatiquement la nuit et s’éteignent en même temps que le contact.

Motorworld est fier de présenter cinq (5) garnitures distinctives de la Creta qui attirent l’attention. Les modèles Value (Eco), Advanced (Avancé), Excellence, Prestige et Prestige Sport-qui sont équipés d’un moteur 1,5 L turbo et d’une transmission à double embrayage à 7 vitesses.

Les nouvelles lignes de caractère épurées du capot à clapet donnent également vie à cette nouvelle personnalité, habillée d’une gamme de huit (8) couleurs extérieures passionnantes qui s’adaptent au goût, à l’humeur et au style de vie du conducteur. Du Blanc Polaire au Gris Typhon, en passant par le Gris Titane, le Noir Fantôme, l’Orange Lave, le Rouge Mûre, le Bleu Galaxie et la Forêt Profonde, la nouvelle génération Creta se décline dans une large gamme de couleurs unies et bicolores qui vont de l’élégance extérieure au style et au confort intérieurs intimes.

L’ULTIME SUV !

La Creta est vraiment le SUV ULTIME ! Aujourd’hui, encore plus sûr et sécurisé que jamais, tous les modèles de la nouvelle génération 2021 Creta sont dotés des nombreuses caractéristiques STANDARD suivantes

• écran tactile 8» – Standard !

•️ Android Auto/Apple Car Play- Standard !

•️ Caméra de recul et capteurs – Standard !

• Entrée Sans-Clé Intelligente avec un Démarrage via Pousse-Bouton!

• Smartphone sans fil avec bloc de charge – Standard !

• Phares à LEDs – de série !

Autres caractéristiques des modèles à garniture supérieure :

• 8 Système de sonorisation BOSE

• Toit ouvrant panoramique

•️ Phares à trois faisceaux de LED, feux arrière à LED

• Frein de stationnement électrique et retenue automatique

• Jantes en alliage de 17 pouces, bicolores et diamantées

• Sièges en cuir bicolore à commande électrique

• Mode de conduite avec contrôle de la traction- Confort, Eco, Sport, Neige, Boue et Sable

• Frein de stationnement électrique et retenue automatique

• Système de surveillance de la pression des pneus

• Hill Assist Control, contrôle électronique de la stabilité

• Boîte à gants réfrigérée

•️ Système d’alarme antivol

En substance, la Creta de la nouvelle génération 2021 a été entièrement repensée et conçue pour inspirer le respect. Ce modèle élégant et robuste est entièrement équipé de nombreuses fonctions tout compris et est proposé à partir de 275 euros par mois. Amoureux du plaisir et laborieux, la Creta nouvellement redessiné a tout ce dont vous avez besoin dans un SUV.

De plus, tous les modèles Hyundai sont garantis 5 ans pour une plus grande tranquillité d’esprit. N’attendez pas, contactez Motorworld pour obtenir votre Creta 2021 nouvelle génération dès aujourd’hui !

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Motorworld

223 Galisbay, Marigot 97150 St. Martin

Tél : (590) 590 52 88 01

www.motorworldgroupsxm.com