MICRO-TROTTOIR « Quelles sont vos résolutions pour 2021 ?

« J’en fais tous les ans et je ne les tiens jamais, alors cette année, je vais suivre le conseil d’une amie : une résolution par mois, comme ça il y a moins de pression et ça se fait doucement, surtout qu’après 2020, on en a besoin de douceur. Ma première résolution pour le mois de janvier est de ne plus prendre de retard dans mes papiers administratifs, factures, etc une résolution logistique qui fait le bonheur de ma femme ! En février, moins d’écran et plus de livres. En mars, on verra ! » Anna

« C’est simple, je fais les mêmes à chaque premier janvier : manger moins, faire plus de sport, sortir moins mais consacrer plus de temps pour les amis et la famille. Le coronavirus m’aura bien aidée à en réaliser plusieurs cette année, je ne me reconnais plus, je suis devenue une accro au sport à la maison en suivant des cours en ligne, je ne me souviens plus la dernière fois où je suis allée en boite de nuit… ça va me faire tout bizarre de retourner dans un bar avec de la musique, on peut faire ça ici, hein oui ? » Audrey

« 2020 a été vraiment une année choc pour moi avec la pandémie et les confinements, ça m’a fait réaliser à quel point le lien social est important. Avec ma famille, on ne se parlait pas vraiment en dehors des repas de famille (on est 6 enfants), et là on se retrouvait toutes les semaines en visio-conférence, et on l’a fait plus souvent par la suite, on se redécouvrait. Je vais faire attention à garder ce lien précieux à l’avenir. Et prendre soin de soi pour prendre soin des autres. »Vince

