Cocaïne : Saisie à l’aéroport Princess Juliana

Les douaniers de l’aéroport international Princess Juliana ont saisi 9,5 kg de cocaïne qui étaient cachés et répartis sous les couvertures de livres pour enfants. Les stupéfiants étaient en possession d’une Brésilienne, identifiée avec les initiales JCM, qui venait d’arriver à Sint Maarten sur un vol de Copa Airlines.

C’est lors d’un contrôle de routine effectué, mercredi dernier, par les agents des douanes, que ces derniers sont devenus méfiants quand une femme s’est montrée nerveuse pendant la fouille de ses bagages. Les douaniers ont procédé à une recherche plus approfondie qui a abouti à la découverte de 50 paquets cachés sous les couvertures de livres pour enfants. La cocaïne a été saisie et la femme a été placée en détention pour subir un interrogatoire, afin que les forces de l’ordre mènent une enquête et puissent déterminer l’origine ainsi que la destination des stupéfiants.

Si la personne est suspecte, elle est toutefois considérée comme innocente, jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un tribunal, ont déclaré les services des douanes, qui ont rajouté qu’en raison de l’enquête en cours, aucune autre information ne peut être fournie pour l’instant. _RM