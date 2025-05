Gala 2025 de danse traditionnelle Bharatanatyam : un nouveau succès

Samedi dernier, le Belair Community Center, situé à l’entrée de Philipsburg, a accueilli le très attendu gala annuel de danse Bharatanatyam et de musique carnatique. Sous la direction d’Aparna Samaga, fondatrice du Naatya Arts Center, les élèves ont offert un spectacle envoûtant de danse et de chant, salué par un public captivé.

L’événement, baptisé ‘SAMARPAN-2025’, visait à sensibiliser le public aux traditions artistiques indiennes à St.Maarten, tout en encourageant les jeunes à s’initier à ces formes d’art. Durant deux heures, près de cinquante élèves, âgés de 4 à 18 ans, ont magnifiquement incarné les enseignements de Bharatanatyam. Formés par la professeure de danse et spécialiste de la tradition indienne, Aparna Samaga, et sa collaboratrice Inessa Careto, les jeunes danseurs ont présenté un spectacle riche en émotions et en symbolisme.

Le Bharatanatyam ne se limite pas à la danse : il permet aux élèves de plonger dans la mythologie, d’explorer la dimension spirituelle de l’art, et d’adopter les valeurs de vie indiennes. Il fusionne harmonieusement le corps et l’esprit, les émotions et l’intellect, offrant une expérience complète.

Aparna Samaga a profité de l’occasion pour exprimer sa gratitude envers Clara Reyes, cheffe du département arts et culture à St.Maarten. Elle lui a rendu hommage pour son soutien précieux dès les débuts de l’aventure, il y a 18 ans, lorsque la fondation Naatya Arts Center a été créée, avec pour mission la préservation de la riche culture indienne.

Dans son discours de clôture, Clara Reyes a félicité à son tour Aparna Samaga pour son engagement sans faille et pour les magnifiques résultats obtenus à travers son école de danse et d’art à St.Maarten.

Naatya Arts Center est une organisation à but non lucratif dirigée par Aparna Samaga, une danseuse formée de manière classique en Bharatanatyam. Ce centre a été créé pour préserver et promouvoir la riche culture indienne sur une terre étrangère. Le NAC propose des formations dans la forme artistique classique du Bharatanatyam.

Infos : +1 721 5268850

Email : naatya.arts.center@gmail.com