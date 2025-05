COMMÉMORATION : 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale

Demain, jeudi 8 mai, à 9 heures, la population de Saint-Martin est invitée à se rassembler aux jardins de la Collectivité, devant le monument aux morts, pour la commémoration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Une cérémonie empreinte de solennité et de mémoire collective, marquant l’armistice du 8 mai 1945, qui mit fin aux combats sur le continent.

Le protocole, fidèle à la tradition républicaine, débutera par la levée des couleurs, avant la lecture des messages de l’Union Française des Associations de Combattants (UFAC) par un jeune engagé du Service National Universel (SNU) et un Cadet de la gendarmerie, puis du message du ministre des Armées par le Secrétaire général de la préfecture. Les gerbes seront ensuite déposées par les autorités et anciens combattants, en hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Une minute de silence et l’hymne national, interprété par les jeunes du SNU et les Cadets de la gendarmerie, viendront clore cette séquence de recueillement.

En parallèle, la Collectivité accueillera une exposition inédite intitulée “Saint-Martin et la Seconde Guerre mondiale”, imaginée par la Société d’Histoire de Saint-Martin, créée en 2023 et présidée par Serge Gumbs, historien passionné et auteur du livre “Les poilus saint-martinois” axé sur la Grande Guerre 1914-1918. Cette exposition dédiée à la Seconde Guerre mondiale mettra en lumière les liens parfois oubliés entre Saint-Martin et ce conflit mondial, offrant un nouvel éclairage sur les années 1940. Une manière d’ancrer cette commémoration dans la mémoire vivante du territoire.

