NoCo Art Gallery & Studio (Samedi 21 décembre aux Terres Basses) : Une nouvelle exposition qui devrait séduire les fins connaisseurs d’art

NoCo Art Gallery & Studio ouvre ses portes ce samedi 21 décembre à partir de 18 heures aux Terres Basses pour une nouvelle exposition de groupe exposant les oeuvres des peintres Colin Bootman, Corinna Trimborn, Jimmy Lucero, Nathalie Lepine, Norma Trimborn et des sculpteurs Carla & Mark Templeton. Cette fois-ci, vous aurez la chance de voir et de collectionner des œuvres d’art comme un cadeau unique en son genre !

La précédente exposition de groupe du 7 décembre dernier a connu un grand succès – une foule enthousiaste, un concert de musique live fantastique de la chanteuse Tanya Michelle sans oublier des œuvres d’art brillantes exposées au clair de lune. Samedi soir, ce même groupe d’artistes présentera des œuvres plus petites à des prix abordables pour tous.

Colin crée des portraits et des paysages d’un réalisme saisissant. Corinna peint des paysages impressionnistes, de la flore et des paysages marins. Le style de Jimmy est unique en ce sens qu’il passe librement des structures géométriques au réalisme abstrait et fluide. Les paysages et les figures élégantes de Nathalie sont intemporels et, avec les peintures à l’huile abstraites puissantes et intenses de Norma, cette exposition présente une grande variété d’expressions picturales. Les sculptures uniques de Carla et Mark Templeton seront également à l’honneur. Tous deux utilisent les compétences de la fabrication du métal et du bois et le travail fin de la création de la céramique.

Pour réfléchir sur ces expressions créatives, la galerie d’art invite une nouvelle fois le public à se joindre au spectacle d’ouverture ce samedi 21 décembre. Celui-ci aura lieu au LOT 39 des Terres Basses entre 18 heures et 22 heures.

Renseignements, tél: +590 690 690 10 09 70 ou +590 690 10 64 65.

Le programme de la soirée :

• 18h00 : Ouverture des portes

• 18h30 : Début du programme de musique live

• 19h00 : Accueil officiel et dévoilement de la plus récente œuvre d’art

• 18h00 – 21h00 : Snacks et boissons (payant)

• 22h00 : Fermeture

Info pratique:

Noco Art Studio est situé au 39 Falaise des Oiseaux, c’est la route qui mène à la plage de Plum Bay. Depuis Cupecoy, continuez tout droit, ne tournez pas à gauche en direction de l’hôtel La Samanna. Continuez tout droit ! Vous apercevrez ensuite “Terres Basses” écrit sur le mur d’entrée (situé toujours sur votre gauche). Après avoir franchi le portail de sécurité, c’est toujours tout droit.Un portail ouvert et un panneau «Art Show Open» seront alors visibles sur votre gauche. C’est l’heure de vous garer le long de la route, vous êtes arrivés !