ÉDUCATION – CULTURE FLAC 2025 : un océan de diversité entre art, langues et citoyenneté

Jusqu’au 23 mai, Saint-Martin et Saint-Barthélemy vibreront au rythme du Festival Langues, Arts et Cultures (FLAC), organisée par l’Education nationale et de très nombreux partenaires. Une édition 2025 placée sous le signe des océans, des langues et de la créativité, mobilisant les élèves de tous âges et les acteurs culturels du territoire.

Sous le slogan “Dans l’océan de la diversité, chaque goutte compte !”, ce festival ambitieux valorise les expressions artistiques et linguistiques à travers une programmation foisonnante. Concours de poésie, dictées multilingues, concours d’éloquence, chants, danses, expositions artistiques et animations nautiques rythmeront ces deux semaines de festivités. Il s’agit ici de faire de nos langues et de nos cultures un levier de citoyenneté, de dialogue interculturel et de sensibilisation à la protection de l’environnement marin.

Le lancement officiel, hier à Gustavia, a marqué une rencontre symbolique entre les élèves des deux îles, autour d’un village éphémère dédié, mêlant stands éducatifs, ateliers artistiques et échanges avec les skippers de la transat PAPREC, seule course transatlantique à la voile, en double mixte Concarneau – Saint-Barthélemy. À Saint-Martin, les activités se déploieront, jusqu’à la cérémonie de clôture le 23 mai, dans les écoles, les établissements culturels et sur les plages, offrant aux élèves des expériences uniques, comme le relais en kayak ou les excursions nautiques. Cette année, le programme est fidèle au thème, d’une richesse insondable. Le FLAC 2025 s’impose comme un rendez-vous incontournable du calendrier scolaire, cultivant les talents, les langues et les mémoires partagées entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, tout en éveillant les consciences aux enjeux du développement durable. _Vx