PHOTOGRAPHIE – ENVIRONNEMENT : Biodiversité et talent en lumière à l’aéroport de Grand-Case

Mercredi dernier, l’aéroport de Grand-Case accueillait la cérémonie de remise des prix du concours photo “La biodiversité au cœur de l’aéroport”. Une première édition réussie, organisée par Edeis, à l’initiative de Sabrina Charville, directrice qualité et développement durable, pour valoriser à la fois le regard artistique des salariés et l’engagement écologique croissant de la plateforme aéroportuaire.

Vingt-et-un participants, employés d’Edeis, ont capté la richesse naturelle entourant le site. “Merci de partager votre regard unique sur la biodiversité qui nous entoure. Votre engagement fait une différence notable”, a souligné Sabrina Charville, rappelant que ce concours s’inscrit dans une dynamique plus large : l’obtention du label 1 Aéro Biodiversité, soutenu par la Collectivité représentée par la 2e VP, Bernadette Davis.

La grande gagnante et responsable Aviation affaires et privés, Mickencia Lavaud, tenait à participer au concours : “Avec un collègue, on a fait le tour de piste. Vers le petit lac, (…) je savais que c’était le bon endroit. Heureusement, ce jour-là, le temps était de notre côté”. Une photo saluée par le jury, composé de deux représentants de l’association Aéro Biodiversité, Mark Yokoyama et Agnès Etchegoyen, photographe : “On voit l’aéroport derrière mais aussi le lagon en premier plan. Il y a tout : nature, activité humaine, le thème est respecté, et c’est bien cadré”.

Bernadette Davis, accompagnée d’Igor Rembotte, directeur de l’Environnement, a salué l’initiative : “Je suis heureuse de voir autant d’employés participer, vous avez fusionné le talent artistique et la sensibilisation dans un seul projet. Le secteur privé comprend l’importance de la biodiversité”.

La soirée, sponsorisée par Saint-Barth Commuter, West Indies Hélico, Boutique 978, St Maarten Nectars, Officium by Edeis, s’est conclue dans une ambiance conviviale, marquée par la fierté des lauréats qui sont tous repartis avec des récompenses, et les notes d’Édith Piaf chantées par le fils de la gagnante, en clin d’œil à sa promesse si sa mère remportait le concours. Une belle rencontre entre passion, art et environnement. _Vx

Palmarès du concours photo Edeis “La biodiversité au cœur de l’aéroport”

1- Mickencia Lavaud

2- Yoean Lake

3- Christelle Giry

4- Angelo Hodge

Spécial prix votants internet : Jasmine Berroa Lake