241 femmes ont été victimes de violences depuis le début de l’année

Avant-hier, c’était la Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Dans nos îles, ces violences sont fréquentes et régulières.

L’année dernière à fin octobre*, 256 femmes à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont subi des violences dans un cadre intra ou extra familial ; pour pratiquement la moitié d’entre elles (48,4 %), cela s’est passé au sein de leur foyer. Les deux faits dont les femmes sont les plus victimes sont des coups, blessures volontaires criminels ou correctionnels (pour 154 des 256 femmes) et les menaces/ chantage (48 plaintes). 29 femmes ont aussi dénoncé des faits de harcèlement sexuels, 13 d’entre elles étaient mineures. 6 viols sur majeures et 12 sur des mineures ont été reportés.

Cette année à même époque, 241 femmes ont porté plainte pour violences à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le nombre de coups et blessures est pour l’instant identique à celui de l’année dernière, les faits de harcèlement ont diminué de moitié. Quant aux viols, ceux causés sur des mineures ont été divisés par trois, et ceux sur majeures ont augmenté de 2.

En revanche, les agressions commises dans un contexte intrafamilial ont nettement progressé sur les dix premiers mois de l’année. Si en 2019, un peu moins de la moitié des agressions avaient été commises au sein des foyers, cette année plus de 56 % des femmes victimes ont affirmé les avoir subies à leur domicile. Plus des deux tiers des coups et blessures ont été portés dans un contexte familial (contre 62 % l’an passé). 34 % des menaces et chantages l’ont également été au sein du foyer intrafamilial (contre 27 % en 2019). 9 des 12 viols ont été commis au sein des familles (contre 6 sur 18 l’an passé) : 6 sur des majeures et 3 sur des mineures.

Enfin, une femme a été cette année la cible d’une tentative d’homicide.

* Entre janvier et octobre 2019.

(soualigapost.com)