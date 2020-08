Le conseil exécutif accorde des subventions à des associations

Réunis le 5 août, les élus du conseil exécutif ont approuvé la troisième attribution des subventions (année 2020) FSE.

Pour rappel, pour la période 2014-2020, la Collectivité de Saint-Martin gère une subvention FSE de 15 115 700€ et est responsable de la mise en œuvre d’objectifs spécifiques au sein des axes prioritaires 5 et 7 du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020. La direction de l’éducation a déposé un dossier de demande de subvention FSE pour un coût de 744 484€ afin de financer l’aide à la mobilité des étudiants (bourses d’études – année scolaire 2019-2020). Le conseil exécutif a approuvé cette demande. Par ailleurs, le conseil exécutif a accordé une subvention de 15 000 euros à l’association Saint-Martin United Taxis (SMUTA) qui regroupe les artisans taxis de Saint-Martin. Dans le cadre de sa professionnalisation, la SMUTA envisage la mise en place d’une application mobile et web permettant de commander des courses de taxi par géolocalisation.

La somme de 22 500€ a en outre été octroyée par le conseil exécutif à 4 associations du territoire : Golden Age – Association Insertion et Développement de St Martin – Forever Young – Alliance en faveur de l’égalité.

Enfin, le conseil exécutif a autorisé le président à signer convention avec 15 associations évoluant dans le domaine de la petite enfance, la santé, la prise en charge du handicap, l’aide à la personne, l’inclusion sociale, l’insertion, pour un montant global de 380 094€.