Désinfection du Pole Solidarité Famille après l’identification de cas Covid positif

Suite à l’identification d’un cas positif de Covid au sein de la Délégation Solidarité et Familles de la Collectivité (DSF) en fin de semaine dernière, la Collectivité a procédé à la désinfection des locaux selon les protocoles en vigueur.

La DSF était exceptionnellement fermée lundi dernier et a reçu le public exclusivement sur rendez-vous le reste de la semaine, avec toutes les précautions sanitaires.

L’ARS et la Collectivité ont immédiatement procédé à l’identification des cas contact.

La Collectivité explique l’ARS lui a indiqué mercredi dernier (19 août) que les agents identifiés « cas contact » ont tous été dépistés. Les tests se sont révélés négatifs.

« La vigilance reste de mise, l’ARS rappelle que le virus circule sur le territoire de Saint-Martin et que seul le respect des gestes barrière pourra endiguer la circulation du COVID 19 », note la Collectivité qui ajoute avoir renforcé sa vigilance dès qu’elle a pris connaissance du résultat positif d’un agent du Pôle Solidarité famille. Un certain nombre de mesures ont d’ailleurs été instaurées dans la foulée. Notamment la désinfection et le nettoyage approfondi des sites (Délégation Solidarité Familles, Maisons de Solidarité et Familles de Concordia et de Quartier d’Orléans, Centre Médico-Social et STEMO).

Les équipements de protection individuelle ont été mis à disposition des agents de la Collectivité. « Les agents d’entretien sont très régulièrement sensibilisés aux protocoles de nettoyage et au respect des gestes barrière. Le port du masque est rendu obligatoire dans tous les services de la collectivité recevant du public ou évoluant en open space. Le rappel des gestes barrière aux agents territoriaux est réalisé régulièrement par chaque direction », explique à nouveau la Collectivité.

La Délégation Solidarité Familles et ses annexes rouvrent leurs portes au public, à partir d’aujourd’hui, avec toutes les précautions sanitaires nécessaires.