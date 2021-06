1ère édition de la « CM to CM » : les nombreux traileurs de l’île conquis !

La 1ère édition de la « CM to CM » organisée dimanche dernier par l’Association « Dream of Trail SXM » a réuni près de 80 traileurs prêts à en découdre sur les deux parcours, le 10 et 16 Km.

Athlètes confirmés ou non, les nombreux participants inscrits à cette nouvelle course ont pris énormément de plaisir. Et c’est bien là l’essentiel ! La « CM to CM » comprenait deux parcours : le 10 km avec 500 mètres de dénivelé ouvert à tous à partir de 16 ans et le 16 km réservé uniquement aux coureurs et traileurs expérimentés majeurs avec 1000 mètres de dénivelé en montant et descendant 3 ravines réputées parmi les plus techniques de la partie française. A savoir un départ du Crédit Mutuel Marigot, Concordia, Water Tank, Les Crêtes, descente de Grand Fond, remontée par la Ravine Moho, Pic Paradis, Ravine Arawak et descente de la Careta vers l’arrivée au Crédit Mutuel de Hope Estate. Vous avez dit sacré programme ?

S’il convient de féliciter comme il se doit les vainqueurs de cette 1ère édition de la « CM to CM » (lire les résultats ci-dessous), n’oublions pas non plus de tirer un grand coup de chapeau à toutes les personnes bénévoles qui ont œuvré à la réussite de ce 1er Trail de l’année 2021 organisé en terre saint-martinoise ! _AF

Les résultats:

• 10K FEMME PODIUM SCRATCH:

1 O NEILL JULIE 1h23’37’’ (Saint-Martin Extreme Runners)

2 TCHERO ANNE 1h25’44’’ (Non Licenciée)

3 THOMAS JENIFER 1h26’13’’ (DREAM OF TRAIL SXM)

• 10K HOMME PODIUM SCRATCH:

1 RAYDON MOZARD 0h58’42’’ (INTERGENERATION RUNNERS)

2 SABBADIN LIONEL 01h13’28’’ (Non Licencié)

3 DERBAUDRENGHEIN PIERRE 01h15’55’’ (INTERGENERATION RUNNERS)

• 16K FEMME PODIUM SCRATCH:

1 VERDONCK CÉLINE 02h39’42’’ (Saint-Martin Extreme Runners)

2 HERY LINDA 02h58’23’’ (AVENIR SPORTIF CLUB ST MARTIN)

3 DUVAL ELOÏSE 03h02’01’’ (SXM TRI ACADEMIE)

• 16K HOMME PODIUM SCRATCH:

1 PIGEON GREGORY 01h59’02’’ (SXM TRI ACADEMIE)

2 LOUINEAU CLÉMENT M 02h11’56’’ (DREAM OF TRAIL SXM)

3 THOMAS GERMAIN 02h18’26’’ (DREAM OF TRAIL SXM)