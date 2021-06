SECURITE : Le nombre de vols de voitures continue de baisser

Au cours des quatre premiers mois de l’année, 73 automobiles ont été volées selon les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur. En mars et en avril, la compagnie de gendarmerie de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a enregistré moins de 20 faits mensuellement (respectivement 17 et 16), un niveau qui n’avait pas été atteint depuis la période février-août 2017. A l’exception des mois d’avril et mai 2020 – soit pendant le confinement – 13 vols avaient été répertoriés.

Quasiment deux fois moins de voitures ont été volées cette année par rapport à 2019 sur la même période (janvier à avril). Et 2,5 fois moins par rapport à l’an passé. En 2020, la moitié des véhicules volés l’avait été entre janvier et avril. Alors que plus d’une voiture était volée par jour en 2019 et 2020, cette année, le ratio est de 0,6.

Cela s’explique par le démantèlement de filières par les gendarmes qui ont créé un groupe spécial de travail ainsi que par une baisse des voitures de location en service, qui étaient l’une des principales cibles.

Concernant les deux roues, 8 et 5 vols ont été reportés en mars et en avril contre 16 et 18 en janvier et février. Au cours des quatre premiers mois de l’année, 47 deux roues ont été reportés volés contre 43 au cours des quatre mois précédents (octobre à décembre 2020). L’année dernière, 151 deux roues avaient été volés, 103 en 2019 et 130 en 2018.

(soualigapost.com)