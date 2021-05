10ème condamnation pour alcool au volant : il demande à Jésus Christ de « lui donner une seconde chance »

JT qui aura 55 ans le mois prochain, est convoqué pour la dixième fois devant le tribunal de proximité de Saint-Martin pour avoir conduit sans permis et sous l’emprise de l’alcool le 1er avril dernier.

Ce jour-là il a bu un verre d’un «alcool très fort» car il a «des soucis avec sa femme». Il prend le volant de sa voiture et klaxonne à plusieurs reprises. Son comportement interpelle les gendarmes qui le contrôlent au niveau de Galisbay. Les militaires observent que l’individu tient un discours incohérent, sent l’alcool, a du mal à tenir debout et le regard vitreux. Un test d’alcoolémie est réalisé et va révéler la présence de 1,33 mg d’alcool par litre d’air expiré, le seuil réglementaire étant 0,25. Les gendarmes constatent en outre que le permis de conduire français du conducteur a été annulé par la justice.

A la barre, le prévenu confirme que depuis les faits «avoir commencé une purge», que quelqu’un l’appelle deux fois par jour pour vérifier son état et assure qu’il a la volonté de changer. «J’ai demandé à Jésus de me donner une dernière chance», confie-t-il. Et de préciser qu’il «boit, comme le médecin lui a dit, de la bière sans alcool». Son conseil fournit au tribunal l’attestation du médecin.

Le parquet qui considère que JT est «un danger public sur la route », requiert une peine d’un an de prison aménageable, une interdiction de passer le permis de conduire durant six mois et une amende de 1 000 euros.

Après en avoir délibéré, le tribunal prononce une peine d’un an de prison dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans comprenant l’obligation de suivre des soins, une amende de 2 000 euros et l’interdiction de passer le permis de conduire durant six mois.

Avant de quitter la salle d'audience, JT demande tout de même au procureur et au juge s'il peut quand même conduire son scooter car il ne peut pas marcher pour aller travailler, son pied est enflé.