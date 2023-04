Surnommé le spectacle phare du carnaval de St. Maarten et l’expérience de danse de premier plan, l’évènement « Night of the Hit Makers » (la nuit des créateurs de succès) sera assurément, cette année encore, une expérience inoubliable avec une programmation exceptionnelle ce samedi 29 avril 2023.

Parmi le line-up, le meilleur groupe de danse de St. Maarten à savoir Control Band, les spécialistes du « ritmo kombina » avec Buleria nous venant d’Aruba, le groupe d’enregistrement international haïtien de Compas VAYB, anciennement Carimi, et pour s’assurer de combler le public qui rentrera heureux et de bonne humeur après le spectacle, la reine du Soca, Destra, se produira sur la scène Hit Makers. Avec une programmation d’une telle envergure, Xtratight veut s’assurer que tout le monde ait la chance de vivre la plus grande soirée dansante au St Maarten Carnival Village. Selon Bertaux « Mr. Rude » Fleming, producteur de Xtratight Entertainment : « Ce sera la soirée dansante ultime et les gens peuvent s’attendre, comme d’habitude, à une excellente production. Nous ferons exactement ce que nous avons promis et prévu de faire. Nous ne ferons aucun compromis. Cher public, soyez assuré que le divertissement sera au rendez-vous, du début jusqu’à la fin ». Les tickets pour cet évènement unique de TellCell sont disponibles dans divers points de vente : Van Dorp Madame Estate, Domino’s sur Bush Road, Adolphus Richardson Office Supplies and Levi’s Boutique à Marigot. L’ouverture des portes aura lieu à 20h le samedi 29 avril pour un début du spectacle à 21h pétantes. Le 10ème anniversaire de la « Night of the Hit Makers » n’est pas juste un évènement dont il est bon d’en entendre parler, il faut en faire l’expérience soi-même pour prendre conscience de sa magie.

