Agression d’un octogénaire à Sandy-Ground : l’auteur des faits condamné à quatre ans de prison ferme

Le lundi 20 mars 2023 restera à jamais gravé dans la mémoire de ce retraité de 80 ans venu passer quelques jours en vacances sur Saint-Martin. Ce devait être une journée comme les précédentes depuis son arrivée sur l’île : ensoleillée, et heureuse, portée par la chaleur des habitants de cette île.

Comme souvent le matin, la circulation est bloquée dans Sandy-Ground par la levée du pont. Notre retraité, profitant du bon vivre et de la fraîcheur matinale est à l’arrêt, fenêtre ouverte, quand tout d’un coup, un individu, arrivant sur un scooter, tente d’arracher un collier à la victime. Cette dernière ne se laisse pas faire et l’auteur de l’agression repart avec une partie du butin. Se remettant tout juste de cette attaque, elle est victime d’un second assaut de la part du même auteur qui est revenu cette fois armé d’un revolver pour se faire remettre le reste des biens du retraité en vacances. Mais face à sa résistance, et voyant que des badauds commençaient à se rapprocher, l’auteur de l’agression finit par asséner un violent coup de crosse au visage de l’octogénaire avant de prendre la fuite. Rapidement sur les lieux, les gendarmes recueillent des éléments essentiels pour la conduite de l’enquête. Malgré la rapidité des investigations, et la constitution d’un dossier judiciaire solide sous la conduite de la Vice-Procureure, le mis en cause essaiera une nouvelle fois de s’en prendre à un touriste américain lui aussi dans son véhicule.

Les gendarmes de Saint-Martin sont parvenus à interpeller l’assaillant la semaine dernière et l’ont présenté au tribunal de Basse-Terre qui a ordonné l’incarcération de l’auteur pour 4 ans pour les faits relatés ci-dessus. « La sécurité est un enjeu majeur sur l’île de Saint-Martin, dont le modèle économique repose en grande partie sur le tourisme », souligne le Lieutenant Colonel Wintzer-Wehekind.

« La lutte contre les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes constitue une des priorités que nous nous sommes fixées. Les Saint-Martinois et les touristes doivent pouvoir flâner dans les rues de l’île sans crainte. Pour ce faire, mes gendarmes déploient toute leur énergie au quotidien, mais ils ne peuvent rien sans la coopération de la population. La sécurité est l’affaire de tous, car comme le disait le criminologue Lacassagne : les sociétés n’ont que les criminels qu’elles méritent ».

