Leo Club Safari / Dîner dans le noir : vivez une expérience déroutante !

Perdre momentanément la vue : telle est l’expérience unique que les jeunes du Leo Club Safari vont vous faire vivre le temps d’un dîner. La 2ème édition du Dîner dans le Noir aura lieu le samedi 6 novembre au restaurant The Bridge.

Dans une immersion totale dans l’univers des non-voyants et destinée à « faire prendre conscience » du handicap visuel vécu par les non-voyants.

C’est l’occasion d’apprendre à faire appel à tous vos sens, excepté la vue, et de comprendre (un peu mieux) le handicap de la cécité.

Deux artistes animeront la soirée, Swé, une artiste Guadeloupéenne. Son Handicap, elle est malvoyante et sa force sa Voix, et la belle et talentueuse Yemaha.

Les fonds collectés durant cette soirée permettront au Leo Club Safari de financer des lunettes de vue pour les enfants/jeunes en situation précaire.

Infos et réservation (35 €) : 06 90 74 69 38.

Passe sanitaire obligatoire.