1 million d’euros pour former 142 jeunes

Si la mission la plus connue de Pôle Emploi est d’inscrire les personnes à la recherche d’un emploi et d’enregistrer les offres d’emploi des entreprises, l’établissement public a également pour vocation de former les demandeurs d’emploi afin qu’ils puissent plus facilement être embauchés.

Plusieurs types de formations sont ainsi dispensées, souvent de quelques centaines d’heures. Cette année, Pôle Emploi à Saint-Martin a souhaité miser davantage sur la qualité avec la mise en place de programmes comprenant 1 400 à 1 600 heures.

142 jeunes ont ainsi été sélectionnés pour apprendre des métiers notamment dans le BTP, l’hôtellerie ou le tourisme avec une spécialité luxe/haut de gamme. «Il s’agit d’un réel investissement financier puisque la formation représente un coût d’un million d’euros financé par l’Etat», confie le directeur régional de Pôle Emploi, Olivier Pelvoizin, confiant dans la réussite de telles formations «longues et pointues».

Les jeunes qui les suivent, sont des Saint-Martinois qui pour la plupart n’avaient pas les moyens de quitter l’île pour aller étudier en Guadeloupe, en métropole ou ailleurs.

Par le biais de ces formations, ils ont ainsi l’opportunité d’acquérir des compétences qui leur permettront de trouver un emploi. «Notre volonté est de pouvoir former des jeunes localement sans qu’ils aient besoin de se déplacer. Nous pensons que cela est possible, qu’il est possible de mettre en place ces formations sur le territoire ; la seule filière qui nécessite de partir est celle en rapport avec le tourisme haut de gamme», conçoit Olivier Pelvoizin. «Il nous semble indispensable que les jeunes puissent découvrir les standards de luxe dans la Caraïbe ou en Europe», poursuit-il en précisant que les cinq jeunes Saint-Martinois partis en 2018 en Normandie pour suivre une formation en alternance au sein du groupe Barrière ont tous été embauchés.

C’est dans cette même optique de mieux former localement, que Pôle Emploi est en train de mettre en place un plateau technique « nautisme » à Sandy Ground. Les formations à plusieurs métiers (expert mécanique, agent de port, accastillage, etc.) y seront dispensés. La plate-forme sera inaugurée en début d’année prochaine.