VISITE MINISTERIELLE / Philippe Vigier : « Je suis arrivé avec 4 millions de plus »

Malgré un planning chargé ponctué par des échanges francs et constructifs avec les élus locaux et les acteurs socioprofessionnels du territoire, le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, a apprécié l’accueil qui lui a été réservé lors de sa première visite à Saint-Martin.

Accueilli mercredi matin à l’aéroport de Grand-Case par le préfet de la région Guadeloupe, Xavier Lefort, le préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton et le président de la Collectivité, Louis Mussington, Philippe Vigier s’est rendu à l’hôtel de la COM pour une rencontre avec les élus du conseil territorial et les représentants de l’État. Plusieurs sujets importants ont été abordés durant ce discours qualifié de « confiance » dont l’emploi, l’économie locale, la santé et la qualité des soins, le tourisme, une nouvelle politique de l’habitat, l’assainissement, la vétusté du réseau de distribution d’eau, l’amélioration du réseau routier, l’offre de transports, l’accessibilité des équipements et services publics, la formation de la jeunesse, la prise en charge des aînés, ainsi que la reprise de gestion de la compagnie Air Antilles par la Collectivité. « Aujourd’hui, au final de toutes nos analyses, nos projets et nos ambitions ne manquent pas », a déclaré Louis Mussington au ministre délégué chargé des Outre-mer, avant de rajouter « ce qui fait manifestement défaut, c’est que le compte n’y est pas. L’État doit y mettre davantage du sien et assurer un plus fort accompagnement du développement de la Collectivité de Saint-Martin dans le bassin régional ».

À l’écoute et devant les élus du conseil territorial, Philippe Vigier a annoncé l’arrivée prochaine d’Action logement à Saint-Martin, en accord avec la vingtième mesure du Comité Interministériel des Outre-Mer (CIOM), et un accompagnement de l’État en hausse de 10% sur le territoire, soit 44 millions d’euros sur l’exercice.

À la découverte du dispositif Micro-Folies

Philippe Vigier s’est ensuite rendu à l’école Aline Hanson de Sandy Ground où il a été accueilli par le vice-recteur Harry Christophe et Joëlle Nebor, directrice de l’établissement pour une présentation du dispositif Micro-Folies.

Pour rappel, quatre modules sont déployés avec un prêt exceptionnel de trois ans pour Saint-Martin : un musée numérique avec 5000 œuvres en Haute Définition constitué d’un écran géant et de tablettes connectées, un espace de réalité virtuelle, un FabLab et une ludothèque avec des livres, jeux de société et outils pour les actions culturelles menées avec le secteur associatif. Parmi les ateliers de démonstration, les enfants de l’association Nature is the key présidée par Juliette Irish ont présenté devant le ministre Vigier une œuvre du célèbre artiste japonais, Hokusai.

Extension de l’hôpital LC Fleming : un projet attendu

Autre moment fort de la visite du ministre délégué chargé des Outre-mer, la pose de la première pierre du chantier d’extension de l’hôpital Louis-Constant Fleming. En présence d’une grande partie du personnel hospitalier, Philippe Vigier a profité de l’occasion pour « remercier toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien avec beaucoup de courage et de professionnalisme pour sauver, protéger et soigner la population. Le projet d’extension de l’hôpital permettra à Saint-Martin de disposer d’un outil de travail digne de ce nom avec une offre de soins de qualité ». À noter que le montant total des travaux, dont la durée prévisionnelle est de 18 mois, s’élève à 12 millions d’euros, le financement étant apporté essentiellement par les fonds européens FEDER et par le SEGUR de la Santé.

Visite du chantier de reconstruction du Beach Hôtel

Philippe Vigier et les élus locaux se sont rendus au Beach Hôtel pour une visite du chantier de reconstruction du complexe hôtelier. Accueilli par le propriétaire des lieux, Patrice Seguin, la délégation a pu se rendre compte de ce chantier colossal qui s’élève à 45 millions d’euros dont 37 millions pour la reconstruction. L’ouverture de l’hôtel est prévue en octobre 2024.

L’établissement étoilé d’une capacité de 165 chambres génèrera une centaine d’emplois directs essentiellement recrutés à Saint-Martin.

Rencontre avec les socio-professionnels

Organisée au Coco Beach de la Baie Orientale, la rencontre avec les socio-professionnels sur la relance de l’activité économique et les enjeux de la diversification a débuté avec la présentation inédite du projet mangrove porté par le Coco permettant de favoriser l’inclusion des jeunes Saint-Martinois dans le tourisme de luxe.

Projet vivement applaudi par le ministre qui sera détaillé dans une future édition. Une pléthore de sujets a nourri le débat entre l’homme politique et les socio-professionnels : stratégie touristique, transition numérique, prix des billets d’avion et du carburant, agrément BTP, assurance, sargasses, zone de pêche et défiscalisation.

Le ministre a tenu à répondre à chaque point évoqué en rappelant les avancées et les nouveautés mises en place par l’État : « On a fait des choix politiques très forts pour aider les collectivités d’Outre-mer, je reprends une mission où le boulot n’a pas été fait, il faut regarder tout dans son ensemble ». Selon Philippe Vigier, tous les programmes d’investissement défiscalisés, maintenus jusqu’en 2028, sont tous préservés à l’exception de trois niches où il y a eu des dérives, l’objectif est de faire du cas par cas : « par exemple, pour les petites entreprises de location de voiture, on va trouver une solution d’atterrissage, mais pas pour les grands loueurs qui changent leur flotte tous les deux ans ». Avec pour volonté de réorienter les actions, Philippe Vigier soutient les initiatives comme la création d’un guichet unique numérisé pour les entreprises en difficulté : « France 2023 peut aider ». Avec une réserve de précaution dans le budget sous couvert de l’article 49.3, le ministre délégué chargé des Outre-mer entend consolider les territoires ultra-marins qu’il juge actuellement « préservés » : « Soyez innovants et déroutants dans vos projets, c’est comme ça qu’on arrive à débloquer des fonds ».

Point presse

En sortie de réunion, Philippe Vigier s’est entretenu avec la presse locale sur cette journée intense à Saint-Martin, première visite pour l’homme politique charmé par les lieux et le potentiel du territoire : « J’ai rencontré des hommes et des femmes extrêmement engagés avec une réelle préoccupation pour la jeunesse, des gens qui prennent des risques. En tant que ministre, je dois rendre des comptes et apporter plus de moyens avec des diagnostics et des investissements derrière ». La création et les mesures du CIOM sont, pour lui, une marque de confiance, une nouvelle offre qui prend en compte l’insularité et les spécificités des territoires ultra-marins. Le ministre délégué des Outre-mer Philippe Vigier a conclu l’entretien en promettant de rester à l’écoute, de garder le dialogue ouvert et de travailler avec ses conseillers sur chaque dossier à son retour à Paris. _AF & Vx

