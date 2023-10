OCTOBRE ROSE – BEACH TENNIS : Tournoi de Raquettes Roses à la Baie Orientale

Dernière ligne droite dans le programme Octobre rose dans le cadre du mois de prévention au cancer du sein et à la promotion du dépistage avec le grand tournoi Raquettes Roses ce dimanche 29 octobre de 14h à 18h.

Organisée par le KKO Beach Club en partenariat avec la CPTS de Saint-Martin et TCISM, la compétition se déroulera sur la plage de la Baie Orientale, en face du Waï. Si les inscriptions sont d’ores et déjà complètes, le public est vivement attendu pour soutenir la cause et les joueuses. En famille, entre amis, ou même en solo, l’ambiance promet d’être conviviale, sportive et chaleureuse. Pour celles et ceux qui ne se seraient pas inscrits en temps et en heure, ils pourront se rattraper avec un sport moins éprouvant grâce à la séance de yoga prévue à 17h. Tous les dons récoltés pour l’évènement seront reversés au service d’oncologie du centre hospitalier Louis-Constant Fleming. Une tombola sera également organisée afin de réunir un maximum de dons. Des flyers de prévention au cancer du sein et de promotion au dépistage seront à disposition sur le lieu de la manifestation. L’équipe organisatrice vous invite à porter un vêtement rose en guise de soutien, couleur symbolique en ce mois d’octobre. Rendez-vous ce dimanche 29 octobre sur la plage de la Baie Orientale. Début de la compétition Raquettes Roses à 14h. _Vx

