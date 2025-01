Violence armée : le parquet et la gendarmerie en première ligne

Le procureur de la République, Xavier Sicot, et le commandant de la gendarmerie, Hugues Loyez, ont tenu une conférence de presse ce 15 janvier pour faire le point sur la recrudescence inquiétante de la violence armée à Saint-Martin. En moins de deux semaines, le territoire a enregistré trois homicides, tous liés à l’usage d’armes à feu.

Parmi les événements récents, le double homicide du 9 janvier, survenu à Quartier d’Orléans, à proximité d’une école, a particulièrement ému la population. “Je comprends le choc ressenti”, a déclaré le procureur, expliquant que ces actes s’inscrivent dans des schémas typiques de contrôle de territoire ou de vengeance. Ces homicides sont qualifiés de “meurtre en bande organisée”, passibles de la perpétuité.

Une recrudescence alarmante depuis septembre 2024

Selon Xavier Sicot, la violence a connu une accélération significative depuis septembre 2024. Les vols avec armes, qui étaient déjà préoccupants, ont doublé par rapport à 2023. Désormais, les agresseurs n’hésitent plus à utiliser leurs armes, y compris contre des touristes ou des locaux isolés, souvent la nuit. “L’exhibition ne suffit plus, on passe à l’acte”, déplore-t-il.

La majorité des auteurs identifiés sont âgés de 18 à 25 ans, bien qu’une part croissante de mineurs soit également impliquée. “C’est une période critique où l’appât du gain facile prend souvent le pas sur la valeur de la vie”, a ajouté le procureur, appelant les familles à sensibiliser leurs proches pour prévenir de nouveaux drames.

Des moyens renforcés pour stopper l’escalade

Face à cette situation, les autorités ont renforcé leurs efforts. La gendarmerie, appuyée par des cellules d’identification criminelle et des experts en analyse criminelle, mène des enquêtes approfondies pour démanteler les réseaux impliqués. “Les militaires font un travail exceptionnel et dangereux”, a souligné le commandant Loyez, évoquant une “posture de combat” pour sécuriser le territoire. Prochainement, les contrôles de gendarmerie sur réquisition du procureur pour traquer les armes de poing et de guerre vont s’intensifier selon Hugues Loyez : “Il y aura des gendarmes partout et tout le temps sur le bord de la route pour nettoyer le territoire des tueurs, la population va vite en avoir assez de cette violence, c’est regrettable de voir la jeunesse prendre cette trajectoire-là”.

Le parquet a également réorganisé ses priorités, mettant temporairement de côté certaines procédures pour se concentrer sur les affaires les plus graves. “Pour la majorité des cas, nous aurons les auteurs”, a assuré Xavier Sicot, saluant les avancées déjà réalisées, notamment avec l’incarcération de deux individus impliqués dans une agression armée à Grand-Case le 5 janvier.

Le rôle clé des citoyens et des familles

Les autorités insistent sur la nécessité d’une mobilisation collective. De nombreux habitants hésitent à témoigner par crainte de représailles. Pour y remédier, des dispositifs de témoignage anonyme sont mis en place. “Dire les choses peut éviter un drame”, a rappelé le procureur, appelant les familles à signaler la présence d’armes ou de comportements suspects.

L’origine des armes, parfois de catégorie A, souvent liées à des réseaux internationaux ou au trafic de stupéfiants, aggrave la situation. La gendarmerie mène des contrôles ciblés pour limiter leur circulation et traquer les véhicules suspects. Cependant, le manque de moyens nautiques complique la lutte contre les flux illégaux en provenance de territoires voisins.

Un appel à la paix

Malgré les difficultés, les autorités restent déterminées. “Ce territoire mérite mieux”, a affirmé Xavier Sicot, appelant à une prise de conscience collective. Les actions en cours visent à stopper cette spirale de violence et à restaurer la sérénité.

“Si nous sommes à un tournant, c’est pour prendre la bonne direction”, a conclu le procureur, fermement engagé à faire de Saint-Martin un lieu où la paix et la sécurité reprennent leurs droits. _Vx

