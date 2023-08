Village de la Formation : questionnaire de satisfaction à destination du public

Après le franc succès du Village de la Formation qui avait lieu le 28 juillet dernier sur le parking de Galisbay, la Collectivité lance un questionnaire de satisfaction en ligne afin d’améliorer le dispositif.

Déjà réalisé pour la seconde édition de la Caravane de l’emploi et de la formation professionnelle en 2022, les co-organisateurs du Village de la Formation entendent récolter les avis du public afin d’analyser le déroulement de la première édition du dispositif qui a eu lieu le vendredi 28 juillet 2023. Destiné aux personnes à la recherche d’une formation qualifiante ou diplômante et souhaitant s’engager dans un parcours de professionnalisation et d’accès à l’emploi, le Village de la Formation, organisé par la Collectivité et l’État, a réuni plus de cinq cents visiteurs. En partenariat avec Pôle Emploi, la CCISM, la Mission Locale, ASR et AGEFIPH, le Village de la Formation accueillait plus d’une vingtaine de centres de formations, une dizaine d’ateliers interactifs de découverte de métiers et des stands de financeurs, d’orientation et d’accompagnement. Cette initiative mise en place par le service de la Direction de l’Emploi, de l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle de la Collectivité de Saint-Martin, soutenue par l’État, vous attend désormais en ligne avec ce questionnaire rapide de cinq questions afin d’affiner l’organisation des prochains événements institutionnels et de parfaire la seconde édition du Village de la Formation qui ne manquera pas de rencontrer autant de succès que le premier numéro. _Vx

Lien vers le questionnaire de satisfaction du Village de la Formation : https://forms.gle/ohgPAXqxo8ypykJZ8

274 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter