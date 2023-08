Renouvellement et renforcement du réseau d’eau potable à Oyster Pond

L’Établissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM) a entamé la semaine passée des travaux d’amélioration des réseaux d’eau potable de l’avenue du Lagon à Oyster Pond.

Cet investissement permettra de rabonnir la capacité hydraulique du réseau et de limiter les fuites sur ce secteur. Le réseau d’eau potable sera renouvelé de l’intersection avec la rue de l’Escale jusqu’à la frontière avec Sint Maarten. Les travaux ont débuté la semaine dernière et se termineront fin septembre. Ils sont exécutés par l’entreprise Trav’Eaux Caraïbes.

Le tronçon en travaux fonctionnera en circulation alternée, régulée par des feux tricolores. Les horaires de chantier débutent à 7h et se terminent à 17h en semaine. Le stationnement est interdit sur le chantier. Ces travaux sont mis en œuvre dans le cadre du programme de renouvellement, d’amélioration et de mise en conformité des réseaux et ouvrages d’eau potable. Ils bénéficient des aides financières de l’État (266.180 €) et de la Collectivité de Saint-Martin (90.820 €) via le contrat de convergence et de transformation pour un budget total de 420.000€ (EEASM 63.000€). L’Établissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin remercie la population pour son accompagnement dans cette démarche visant à améliorer les réseaux d’eau potable de l’île de Saint-Martin. _Vx

