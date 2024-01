VIE PUBLIQUE : Les inscriptions pour devenir conseiller territorial des jeunes sont ouvertes jusqu’au 15 janvier

La Collectivité de Saint-Martin annonce l’installation du 7ème Conseil Territorial des Jeunes de Saint-Martin, pour la période 2024-2026, à compter de février 2024.

Initié en 2008, le Conseil Territorial des Jeunes aspire à favoriser l’éveil civique et à intéresser les jeunes du territoire à la vie publique. Il est composé de 23 conseillers issus des collèges et lycées de Saint-Martin, et de la vie active.

Répartition des sièges vacants pour la période 2024-2026 :

Jeunes actifs : 5 sièges

Collège du Mont des Accords : 2 sièges

Collège Roche Gravée de Moho : 2 sièges

Collège Soualiga : 2 sièges

Lycée Robert Weinum : 1 siège

Lycée Victor Hugo : 2 sièges

Lycée Daniella Jeffry : 4 sièges

Les jeunes collégiens et lycéens et jeunes actifs du territoire, âgés de 14 à 25 ans, souhaitant participer à cette démarche citoyenne et politique et contribuer à l’avenir de Saint-Martin, sont invités à se rapprocher du service Jeunesse de la Collectivité de Saint-Martin.

La date limite pour déposer votre candidature est fixée au lundi 15 janvier 2024. Le tirage au sort des candidats sera réalisé en janvier pour une installation définitive (2 ans) du Conseil Territorial des Jeunes de Saint-Martin en février 2024.

