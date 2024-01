BEACH TENNIS : Le 1er tournoi de l’année 2024 du FCBT couronné de succès !

C’est au sein de la structure privée du « Caribbean Sport Center » à Colombier que s’est déroulé le week-end dernier le 1er tournoi de l’année 2024 BT200 Mixte IAD Immobilier organisé par le Friendly Caribbean Beach Tennis (FCBT).

Le Beach Garden. Tel est le nom de la nouvelle structure privée dont dispose désormais les membres de la grande famille du Friendly Caribbean Beach Tennis à Saint-Martin. Sur quatre terrains de sable fin équipés d’un éclairage aux normes, les adeptes du Beach Tennis peuvent depuis fin décembre s’adonner à leur sport favori dans un cadre idyllique de jour comme de nuit (les mercredis, vendredis et samedis jusqu’à 20h30). Cette nouvelle enceinte sportive devrait attirer encore plus de monde au fil des semaines et des mois à venir. Ce fut le cas déjà le samedi 6 janvier dernier à l’occasion du BT 200 Mixte homologué qui a réuni 20 équipes de Saint-Martin (FCBT et TCISM) et Saint-Barthélemy (KBT et OBC), soit 40 participants. Le tournoi s’est révélé d’un très bon niveau avec notamment la présence d’Amélie Thiant, qui collectionne les titres sur le plan national et international et Julie Labrit, ancienne championne de France.

D’autres compétitions à venir…

Au chapitre des résultats, la finale a vu la victoire de la paire Sébastien et Renatta Haoues (FCBT) aux dépens de Laurent Delaval et Mariangela Dalla Longa, sociétaires du Ouanalao Beach Club de Saint-Barthélemy. Le duo Eliam Giordano et Julie Labrit du Karibbean Beach Tennis de Saint-Barthélemy s’est adjugé la petite finale en s’imposant contre Mathieu Ferreira et Hanaé Antonetti du Tennis Club Ile de Saint-Martin.

Le Friendly Caribbean Beach Tennis vous donne rendez-vous très prochainement au Beach Garden à Colombier pour de nouvelles compétitions de Beach Tennis, une discipline sportive en plein essor à Saint-Martin ! _AF

