VIE LOCALE : Plus de 400 personnes visitent le port de Galisbay

Ce samedi 16 mars, la journée Port Ouvert a réussi le pari d’offrir une immersion unique au cœur du port de Marigot.

Plus de 400 personnes sont venues découvrir les coulisses de l’établissement portuaire dans le cadre de la concertation publique liée au projet d’extension du port de Galisbay. Accueilli par l’équipe du port, le public a rejoint, en navette, la grande tente installée à proximité du Gunilla, navire d’exception qui se trouvait à quai et ouvert à la visite. En présence d’Albéric Ellis, directeur de l’établissement portuaire, les visiteurs en ont appris davantage sur le projet d’extension, grâce à la documentation disponible sur place et aux vidéos explicatives projetées sous la tente. Invitant la population à participer activement à la concertation publique, l’équipe du port s’est montrée conviviale, disponible et passionnée. Après un rafraîchissement offert sur place, les visiteurs ont eu la chance de monter à bord du gréement Gunilla construit en Suède en 1940 et désormais bateau de formation pour les apprentis.

Le majestueux T/S Gunilla à St Martin

Le lycée municipal d’Öckerö situé sur l’île du même nom est financé par l’état suédois. Dans le système d’éducation de la Suède, le lycée dure trois ans et les élèves y vont de l’âge de 16 à 19 ans. Pour enrichir les expériences des élèves, le lycée organise des voyages à bord d’un grand voilier, le T/S Gunilla long de 60 mètres. Pendant deux mois de l’année scolaire et guidés par un équipage professionnel, les élèves naviguent le trois-mâts barque Gunilla vers des destinations intéressantes pour découvrir de nouvelles cultures. À chaque port, comme celui de Galisbay samedi dernier, le navire fait en général escale pendant six jours pour permettre aux lycéens d’étudier la société du pays. La France, l’Irlande, Le Maroc, La Grenade, les États-Unis et Cuba sont parmi les pays visités par les élèves au cours de leur périple. 44 étudiants de 16 à 19 ans sont admis chaque année au lycée naviguant, la plus ancienne filière des sciences sociales de l’école. Les élèves résident sur l’île d’Öckerö pendant leur formation où le vivre-ensemble est le maître-mot de cette expérience unique. Le T/S Gunilla constitue le noyau du concept du lycée. Avec ses trois mâts et sa voilure d’environ 1000m2, ce gréement à voiles navigue dans le monde entier pendant dix mois avec des étudiants exaltés. L’histoire du Gunilla commence dans les années 1940 pour être ensuite reconstruit et amélioré plusieurs fois. En 1999, il bénéficie d’un aménagement cabine très confortable (trois ou quatre élèves par cabine) et d’un équipement moderne que les visiteurs du port de Galisbay ont pu admirer en famille ou entre amis samedi dernier. L’organisation à bord est centrée sur le travail d’équipe. Tous les élèves sont divisés en trois quarts et se relayent pour prendre part à la navigation, aux travaux d’entretien, à la cuisine et à la mise des voiles. Les études à bord (anglais, sciences sociales, histoire-géo, etc) se déroulent dans le grand carré, pièce principale, qui fait également office de salle à manger. Outre l’expérience unique de naviguer sur le Gunilla et d’explorer le monde, les élèves s’informe sur la situation de chaque pays qu’ils visitent pour mieux comprendre les différences culturelles et sociales. Au fil de la formation, l’esprit critique se développe et les élèves se préparent naturellement aux études futures, ainsi qu’à la vie d’adulte. Une projection que de nombreux enfants ont pu également expérimenter samedi passé en montant à bord du Gunilla au port de Galisbay. _Vx

PROJET D’EXTENSION DU PORT DE GALISBAY

Suite du programme de la concertation publique

21 mars à 17h30 (Grand Case Beach Club) : Atelier des alternatives

22 mars à 17h30 (CCISM) : Port de marchandises, port de plaisance, quelle articulation demain ?

12 avril à 17h (CCISM) : Clôture et restitution de la concertation publique

