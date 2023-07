VIE LOCALE : Les chantiers à venir pour le service vie associative de la Collectivité

Lors de la présentation du premier annuaire des associations le 11 juillet dernier, Martine Beldor, présidente de la commission vie associative accompagnée de son équipe, a détaillé les chantiers à venir devant l’assemblée constituée d’associations saint-martinoises.

Forte de ce nouvel outil au service des associations et des usagers, la vie associative de Saint-Martin entend développer son accompagnement avec tout le dynamisme qui caractérise l’équipe encadrée par Paul Dollin, directeur général adjoint du service. Une Maison des Associations sera bientôt construite à Grand-Case pour parfaire la réponse aux demandes des associations du territoire et offrir un point de regroupement aux acteurs associatifs. Il a également été annoncé la dématérialisation des demandes de subvention associative à compter de 2024 afin de simplifier les démarches. La Collectivité travaille aussi sur la rapidité de traitement des dossiers, qui est désormais une priorité pour le service vie associative et l’objectif fixé aux agents. Toujours dans cette optique de regrouper les associations pour plus de solidarité, Martine Beldor et son équipe organiseront le premier Forum des Associations en octobre 2023 avec comme thématique « Fédérer les associations ». La valorisation des bénévoles et du travail réalisé par les associations tout au long de l’année est importante pour la présidente de la Commission Vie Associative, la deuxième édition du Gala du bénévolat aura donc lieu en décembre 2023.

Pour clôturer le chapitre des chantiers à venir, un calendrier unique des ingénieries collectives sera présenté au PAVA (Point d’appui à la Vie Associative) de Sandy Ground, ouvert fin 2022, en partenariat avec les associations Kogito, Unite Caribbean et Initiative Saint Martin Active. D’autres PAVA devraient voir prochainement le jour afin de déployer l’aide technique et administrative aux associations qui bénéficient aussi de la boîte à outils d’accompagnement. _Vx

Infos : 0590 29 59 26

206 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter