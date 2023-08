La Police Judiciaire recherche les propriétaires de ces bijoux

Dans le cadre d’une enquête judiciaire diligentée par la section de recherches de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, plusieurs bijoux et objets de valeurs ont été saisis et à l’heure actuelle non identifiés.

Si vous avez été victime de vol, et que vous reconnaissez un ou plusieurs de ces objets, prenez immédiatement contact avec la section de recherches de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy au 05 90 52 30 10. Bijoux, montres, téléphones, tablettes, cartes bleues et autres effets personnels : toutes les photographies des objets saisis et non identifiés sont à retrouver dans la version numérique de cet article sur notre site www.faxinfo.fr _Vx

57 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter