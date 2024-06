VIE LOCALE : Le trophée du mérite pour Paul Dinane

Une magnifique soirée honorifique organisée par la Collectivité de Saint-Martin en l’honneur de Paul Dinane s’est tenue le 31 mai dernier à la CCISM. C’était ici l’occasion de remercier notre célèbre maître-nageur pour son dévouement et lui remettre un certificat de reconnaissance ainsi qu’un trophée du mérite.

Engagé, passionné, bienveillant, pédagogue, les superlatifs se sont succédés pour légitimement décrire la personnalité et la détermination de Paul Dinane qui, au cours de ses 37 années de services en tant que maître-nageur sur le territoire, aura rassemblé plus de 150.000 enfants sur la plage de Grand-Case pour qu’ils maîtrisent l’art de la natation. Originaire de la Désirade, celui qui fêtera ses 69 printemps en juillet prochain aura marqué les esprits de plusieurs générations de Saint-Martinois, comme en témoignent les interventions qui ont ponctué la cérémonie :

« Pour Paul, sans obstacle, la vie n’a pas de saveur. Toujours respectueux, son implication a été admirable auprès de la jeunesse et sa fidélité à toute épreuve. »

Wendy Gumbs, ancienne cheffe du service des sports de la Collectivité

« Si vous pensez qu’après cette cérémonie, Paul va arrêter, vous vous trompez, c’est un homme passionné. Quand il commence à vous faire part de sa passion, vous avez envie de plonger avec lui. »

Charles Henri Palvair, directeur du Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES)

« À mon arrivée il y a 10 ans j’ai rencontré l’homme de la mer, l’homme au salako. Paul est une source d’inspiration pour de nombreux jeunes, avec un travail d’une qualité sans faille. »

Andy Armongon, chargé de mission auprès du vice-recteur, Éducation nationale

« J’ai une grande admiration et un profond respect pour Paul : Tu as lutté avec ferveur pour que la natation soit une compétence acquise pour tous les enfants de l’île. Ton départ à la retraite crée un vide considérable mais sois rassuré que ta passion restera. »

Marc Gérald Menard, conseiller territorial, Président de la commission Sport

« C’est un honneur d’être là. Paul a permis de transmettre le nom de la Désirade au-delà des frontières de la Guadeloupe, il va s’ennuyer au ministère du temps libre… »

Loïc Tonton, Maire de la Désirade

« Paul a œuvré avec modestie et gentillesse. Je le revois sur le petit mont de Grand-Case où il m’a dit ‘tu vas y arriver, saute, vas-y’, je n’ai pas sauté et je ne sais toujours pas nager ! Paul a toujours été bienveillant et très pédagogue, même si ça n’a pas marché sur moi. Je l’encourage à être un retraité dynamique parce que personne ne va le croire s’il dit qu’il est retraité ! »

Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité de Saint-Martin

Pour conclure, les mots du héros de la soirée :

« Mon objectif était que le mot natation rentre dans le vocabulaire saint-martinois, faire en sorte que la natation devienne une activité comme le foot, le basket ou le volleyball. Je pense que j’y suis arrivé. On peut aider beaucoup de jeunes avec le sport et je souhaite à la relève bon courage ! » Bonne retraite à toi, Paul, et merci pour ta bonne humeur légendaire. _Vx

