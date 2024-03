VIE LOCALE : La redynamisation de Quartier d’Orléans est en marche

L’inauguration de la salle multi-activités et des promenades de Quartier d’Orléans s’est déroulée vendredi dernier. Après la pose de la première pierre il y a tout juste un an, la livraison est fidèle au calendrier promis par la Semsamar.

Situées au cœur des résidences Les Hirondelles, Palmeraies et Salines, les Promenades de Quartier d’Orléans sont réparties sur 4,5 hectares proposant des sentiers reliant les trois pôles d’habitation afin d’améliorer la qualité de vie des habitants, de créer du lien social et de redynamiser le quartier. Dotées d’installations ludiques et d’espaces naturels, les Promenades de QO proposent des aires de jeux pour enfants, un espace pour les jeunes qui aiment faire du sport en plein air (muscu), des tables de jeux d’échecs et de ping-pong, avec cette volonté d’inviter les jeunes et les résidents à se retrouver en extérieur dans une convivialité fonctionnelle pour tous. Des bornes solaires ont été installées sur le long des promenades au minimalisme linéaire dans la logique bio-environnementale du projet. Tout comme la plantation d’arbres fruitiers en fonction de la qualité du sol qui réduisait néanmoins la palette végétale disponible. Pommes d’eau, goyaves, les jeunes de Quartier d’Orléans pourront bientôt cueillir et goûter directement ces fruits qui restent un symbole fort dans l’enfance d’Alain Richardson, président de la Semsamar. Il faudra cependant encore patienter pour bénéficier pleinement de l’ombrage de ces arbres et des palmiers dans les promenades, environ 3 ans. Six points de citerne d’eau permettront d’arroser les plantations récentes et le nettoyage des parties communes. Des sculptures éphémères viendront bientôt se glisser dans le décor, en collaboration avec des artistes locaux. La création des Promenades de Quartier d’Orléans fut possible grâce aux fonds européens et propres de la Semsamar, à hauteur de 1.517.731€. Suite dans notre prochaine édition. _Vx

