VIE LOCALE : Beaucoup de monde et une belle ambiance pour la braderie des commerçants de Marigot

A l’occasion de la braderie des commerçants de Marigot des 5 et 6 avril derniers organisée par l’association Action Économique et Citoyenne de Saint Martin (AEC), la foule était au rendez-vous, et les sourires aussi. Il faut dire que le soleil et les bonnes affaires étaient là, notamment dans les magasins et chez les artisans qui ont consenti des remises intéressantes pour le porte-monnaie des nombreux visiteurs présents.

Toute la journée du samedi, un flot continu de badauds a envahi la rue Général de Gaulle, transformée pour l’occasion en rue piétonne. Les professionnels se sont montrés satisfaits dans l’ensemble. «L’objectif premier est d’animer le centre-ville. La braderie participe par ailleurs au développement de l’activité en centre-ville, qui à Saint-Martin, pâtit parfois de la concurrence de certaines enseignes installées de l’autre côté de la frontière», souligne Yann Lecam, président de l’AEC avant de rajouter « D’après nos calculs, environ 2000 personnes étaient présentes lors des deux jours de la braderie. 80 % des commerçants se sont montrés enthousiastes de la fréquentation et des affaires réalisées pour libérer du stock et en termes de trésorerie. L’objectif était de faire revenir du monde dans le centre-ville, retrouver du lien avec la clientèle locale. Le contrat est rempli ! »

Vous pourrez dénicher de nouvelles bonnes affaires le samedi 10 août 2024, date de la prochaine braderie des commerçants de Marigot, organisée toujours par l’association Action Économique et Citoyenne de Saint Martin. Le rendez-vous est pris ! _AF

