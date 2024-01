TRIBUNAL : Il dissimulait une arme et des munitions dans une… chaussette rose : le prévenu écope de six mois de prison avec sursis

Un individu comparaissait hier devant le tribunal de proximité de Saint-Martin pour détention non autorisée et sans motif légitime d’arme et munitions (catégorie B).

Les faits remontent au dimanche 19 novembre 2023. Ce jour-là, un rodéo urbain a lieu à Quartier d’Orléans en présence de nombreux jeunes du quartier et d’ailleurs. Alertés, les gendarmes se rendent aussitôt sur place pour mettre fin à cette pratique formellement interdite par la loi et de surcroît dangereuse pour l’ensemble des usagers de la route. Les militaires procèdent alors à des contrôles, notamment pour non port du casque de protection. Parmi tous les scootéristes présents se trouve D.M., né le 13 juin 1993 aux Abymes (Guadeloupe). Ce dernier ayant visiblement des choses à se reprocher ou à cacher tente de fausser compagnie aux gendarmes par tous les moyens, sans succès. Interpellé, le contrevenant fait profil bas devant les forces de l’ordre qui continuent leurs investigations pour finalement découvrir une arme à feu avec un chargeur de 7 munitions de calibre 9 mm dissimulés dans une chaussette rose ! A la sortie de sa garde à vue le 19 novembre dernier, l’individu a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire et de se rendre en partie hollandaise (D.M. devait également se rendre une fois par semaine à la gendarmerie pour un pointage, ndlr).

700 dollars arme et munitions comprises…

Interrogé à la barre par la présidente du tribunal, D.M. explique avoir acheté cette arme et les munitions après avoir été victime de plusieurs braquages dans le passé. « Je me sentais menacé », souligne-t-il. « J’ai déjà subi deux braquages dont un arrachage de collier. J’ai acheté uniquement cette arme pour me défendre en cas d’agression », rajoute-t-il avant de poursuivre « Tout le monde possède une arme à feu à Quartier d’Orléans. Ce n’est pas difficile de s’en procurer une » ! D.M. explique alors à la magistrate avoir acheté l’arme en question et les munitions 700 dollars en partie hollandaise, à Cole Bay par le biais d’un tchat. « L’usage des armes à Saint-Martin est extrêmement courante », rappelle la procureure de La République avant de rajouter « en achetant de façon illégale cette arme, vous contribuez à cette criminalité présente sur le territoire ».

La procureure de la République requiert à l’encontre de D.M. six mois de prison avec sursis et l’interdiction de détenir une arme pour une durée de cinq ans.

Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi en grande partie les réquisitions du ministère public et a condamné D.M. à six mois de prison avec sursis, la confiscation de l’arme et des munitions et l’interdiction d’un port d’arme perdant un an. _AF

