Triathlon : Trois athlètes du SXM Tri Académie récompensés au Panama

Dans le cadre de l’Ironman 70.3 organisé au Panama le dimanche 12 mars dernier, trois des quatre athlètes du club saint-martinois spécialisé dans la pratique du triathlon se sont qualifiés pour les championnats du monde en Finlande.

Au cours de cet Ironman Panama 2023 qui comptait 1,9km de natation, 90km en vélo et 21,1km de course à pied qui a nécessité une préparation minutieuse en amont, les sacrifices, le travail et la persévérance ont payé pour les quatre athlètes. Stéphane Bensaid, déjà qualifié pour les championnats du monde en Finlande, décroche la première place de sa catégorie M60-64 avec un temps record de 4h53, creusant l’écart de 14 minutes avec le participant arrivé en seconde position. Il ne lui aura fallu « que » 2h23 pour parcourir les 90km en vélo. Gabriel Pertusot réalise quant à lui une performance incroyable en décrochant la qualification aux championnats du monde en montant sur le troisième podium de sa catégorie M35-39. Il boucle l’effort en 4h25 et s’installe à la quinzième place du classement général. François Delaporte confirme également sa qualification aux championnats du monde de Finlande qui auront lieu les 26 et 27 août 2023 après avoir manqué de peu celle de l’Ironman 70.3 en Floride il y a trois mois. Après s’être entrainé d’arrache-pied, l’athlète a effectué une course parfaite au Panama en 4h48, le hissant sur le premier podium de sa catégorie M55-59 avec 10 minutes d’avance sur le deuxième au classement. Luc Gorostica, de retour de blessure, ne démérite pas en réalisant un bon chrono de 5h32 avec la douzième place de sa catégorie M55-59. SXM Tri Académie tient à remercier les sponsors qui ont permis aux sportifs passionnés de vivre cette expérience unique : Pac Distribution, Ares Sécurité & Protection, Actifroid, Sportfit, Linko, NG Invest sans oublier la Collectivité de Saint-Martin pour son soutien. Bravo à eux ! _Vx

