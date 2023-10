TRANSPORT AÉRIEN / Air Antilles : le groupement Collectivité de Saint-Martin et EDEIS choisi comme repreneur

Le Tribunal de Commerce de Pointe-à-Pitre a validé, le vendredi 29 septembre 2023, l’offre de reprise des actifs d’Air Antilles par le groupement constitué de la Collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin et EDEIS.

Cette décision fait suite à la liquidation judiciaire du groupe CAIRE, maison mère d’Air Antilles et d’Air Guyane. Pas moins de cinq offres de reprises avaient alors été déposées. Le sérieux, les expertises et la crédibilité du groupement ont été autant de paramètres pris en compte par le Tribunal de Commerce afin de rendre sa décision en faveur du duo COM/EDEIS. Le projet retenu repose sur deux principaux objectifs : pérenniser l’activité d’Air Antilles et favoriser le désenclavement des territoires de notre région au service de ses habitants. C’est donc avec cette double responsabilité que le consortium COM/EDEIS a construit une offre comprenant notamment la reprise de 120 salariés, la reprise immédiate de quatre avions et l’ajout d’un 5ème à court terme, la concentration sur des lignes au départ de Pointe-à-Pitre et à destination de Fort-de-France, SXM Grand-Case et Saint-Barthélemy, et bien sûr, la création d’une Société d’Économie Mixte locale, New Air Antilles, au capital de 2M€ détenue à 60% par la COM et à 40% par EDEIS, gestionnaire des aéroports ultramarins de Saint-Martin et de Mayotte. Les deux acteurs confortent ainsi leur rôle moteur pour une mobilité régionale au service des populations des Antilles. Par voie de communiqué, Louis Mussington, président de la COM, déclare : « Mon équipe et moi sommes ravis que le Tribunal de Commerce ainsi que les salariés d’Air Antilles, aient compris la démarche de la Collectivité de Saint-Martin et de son partenaire EDEIS. Nous nous inscrivons résolument dans une logique innovante de l’action et des politiques publiques, au service du développement du territoire, de la continuité territoriale, et de la coopération dans notre région. En ce sens, il était important pour la COM de se positionner comme un acteur public engagé et fort en faveur de l’intérêt général. Nous avons bon espoir désormais de trouver, avec l’aide de nos experts, un équilibre entre un modèle économique vertueux, et une obligation de continuité territoriale et de lutte contre la vie chère, entre autres. Aujourd’hui, je tiens à rassurer les salariés, les usagers de nos lignes et nos partenaires : nous mettrons tout en œuvre pour rétablir le dialogue et la confiance. C’est dans notre intérêt à tous ». Pour sa part, Jean-Luc Schnoebelen, président d’EDEIS, s’est exprimé en ces termes : « C’est une grande fierté et une grande responsabilité de reprendre Air Antilles deux décennies après sa création. Nous sommes convaincus que les Antillais doivent pouvoir bénéficier d’une offre de transport accessible et adaptée, indispensable au désenclavement de leurs territoires ». Moins chanceuse, la compagnie Air Guyane a été placée en liquidation par le Tribunal de Commerce, entrainant le licenciement de 78 salariés. _Vx

