TOURISME / Salon SMART : un déjeuner de cohésion organisé à l’aéroport de Juliana

Dans le cadre du Saint-Martin / Sint Maarten Annual Regional Tradeshow, dont l’édition 2024 est programmée du 8 au 11 avril, l’aéroport international invitera les représentants touristiques à un moment de convivialité.

L’Aéroport international Princess Juliana (PJIA) proposera un « Hub Lunch » destiné aux dignitaires touristiques locaux et étrangers lors du SMART. L’incontournable salon du tourisme, organisé conjointement par l’AHSM, l’Office de Tourisme de Saint-Martin, le St. Maarten Tourist Bureau et la SHTA (St. Maarten Hospitality & Trade Association) regroupe chaque année une vingtaine de destinations représentant les îles du nord-est des Caraïbes, au Sonesta Maho Beach Resort Casino & Spa.

« Compte tenu de la fonction régionale de l’aéroport international Princess Juliana et de ses ambitions pour l’avenir, SMART constitue une excellente opportunité pour renforcer les relations avec les partenaires touristiques majeurs de la destination SXM » détaille le PDG de l’aéroport Brian Mingo. « Nous sommes heureux de pouvoir saisir ce moment unique où tous les acteurs importants se réunissent, pour les informer de notre trajectoire future. Nous sommes impatients d’être inspirés par les innovations et produits touristiques, non seulement pour anticiper et nous adapter en tant qu’aéroport, mais aussi pour le propulser comme pilier économique principal de la région »

Pour les visiteurs de SMART, le déjeuner proposé par PJIA constituera un intermède entre un cycle chargé de réunions commerciales et la découverte de sites touristiques à Saint-Martin et Sint Maarten pour les dignitaires. L’intervention de Brian Mingo sera suivie d’un délicieux repas et d’un moment de convivialité pour les représentants du tourisme. « PJIA fut un soutien actif pour chacune des 15 éditions du salon SMART, véritable plateforme pour réunir les acteurs du tourisme du nord-est Caraïbes et espace d’échanges importants pour favoriser la croissance » veut rappeler le PDG de l’aéroport Juliana. « C’est plus que jamais le cas pour cette 16ème édition, tout en proposant une nouvelle manière de renforcer stratégiquement les liens entre ce hub qu’est l’aéroport et les acteurs locaux ».

SMART entame sa dernière semaine de réservations Early Bird avec des tarifs réduits. Les informations sur SMART sont disponibles sur SHTA.com/SMART, via info@shta.com ou en contactant le +1-721-542-0108.

