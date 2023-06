TOURISME : 73 agents de voyage font l’expérience de Saint-Martin

Dans le cadre de l’opération « Fly in » organisée par l’Office de Tourisme de Saint-Martin, 73 professionnels du tourisme en provenance des quatre coins du monde découvrent la destination à la carte.

Réunis mercredi dernier au Coco Beach de la Baie Orientale pour la soirée d’ouverture de la seconde édition de « Fly in », les 73 agents de voyage ont échangé entre eux et avec l’équipe de l’Office de Tourisme, en présence de sa présidente, Valérie Damaseau et de sa directrice, Aïda Weinum, ainsi que Bernadette Davis, 2ème vice-présidente de la Collectivité. Venus des États-Unis, du Canada, de Scandinavie, du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), de France, du Chili, de la Colombie, d’Argentine, du Brésil, de Guadeloupe et de Martinique, les agents de voyage ont pu découvrir Saint-Martin dans un concept unique : la destination à la carte. En fonction de leur clientèle, certains se sont plutôt dirigés vers l’hôtellerie de luxe quand d’autres ont privilégié l’expérience locale. En testant les activités dans les différents établissements listés par l’Office de Tourisme, les professionnels du tourisme seront désormais à même de transmettre l’expérience à leurs agents afin de mieux vendre la destination de Saint-Martin et des îles voisines à leur clientèle. « L’idée est de voir Saint-Martin de vos propres yeux » déclarait Aïda Weinum lors de son discours mercredi dernier. Des représentants de KLM / Air France et Air Antilles étaient également présents à la soirée. Jeudi dernier, un « Meet and Greet » au Grand Case Beach Club a permis aux agents de voyage et aux professionnels du tourisme de Saint-Martin de rentrer dans le vif du sujet concernant les offres proposées.

Vendredi soir, tous se sont retrouvés au Secrets Resort d’Anse Marcel pour la soirée de clôture de la seconde édition de « Fly in ». _Vx

