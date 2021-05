Tourism Awareness : Portrait de Kevin Stephen, un technicien de désinfection au service de l’accueil touristique

A la tête de l’entreprise Sparkle Cleaning, Kevin Stephen réalise le nettoyage et la désinfection des hébergements hôteliers. Un métier, certes de l’ombre, mais essentiel pourtant à la qualité de l’accueil des touristes à Saint-Martin.

Cela fait bientôt 20 ans que Kevin Stephen est au service du tourisme. Après avoir géré une boutique de vêtements pour hommes à Marigot et travaillé au sein d’une clinique de santé mentale à Boston, il a créé en 2004 sa société de nettoyage qui propose ses services ménagers aux hôtels, villas, entreprises et agences immobilières de luxe. L’entreprise est notamment spécialisée dans le traitement des pierres naturelles : « marbre, granit, terrazo…, nous, nettoyons et polissons et traitons toutes les pierres naturelles », explique Kevin Stephen.

Face à une demande croissante de nouveaux services, « Kevin’s Clean » est rapidement devenue « Sparkle Services ». « Nous proposons désormais beaucoup d’autres services que simplement du nettoyage », précise Kevin Stephen. L’entreprise intervient notamment dans le nettoyage de fin de chantier et la désinfection des surfaces. Avec l’arrivée du Covid-19, elle est aujourd’hui leader dans la désinfection liée au virus.

Ce métier de l’ombre, Kevin Stephen l’a choisi et en est fier. « Être un Saint-Martinois et être capable de travailler dans des hôtels de luxe et des villas me donne beaucoup de satisfaction ». Une satisfaction qu’il peut « rendre à la communauté » en travaillant au service de son territoire. « N’oublions pas que nous bénéficions tous du tourisme », souligne-t-il.