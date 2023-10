TENNIS : Direction la Métropole pour trois jeunes espoirs du TCISM !

Ce jeudi 19 octobre, trois sociétaires du Tennis Club Ile de Saint-Martin partent en Métropole pour disputer six tournois importants quant à la suite de leur jeune et prometteuse carrière.

Kylian Lentz Ziani, Pierre Assier de Pompignan, et Giorgio Costa auront à cœur de porter haut et fort les couleurs de leur club et de leur île tout au long de leur déplacement dans l’hexagone. En tout et pour tout, les trois représentants du Tennis Club Ile de Saint-Martin disputeront six tournois avec la ferme intention de réaliser de bonnes « perfs » et ainsi améliorer leur classement individuel.

Souhaitons le meilleur à Kylian, Pierre et Giorgio qui profitent de l’occasion pour remercier leurs fidèles sponsors : Goldfinger, CCB Store, Salon de coiffure « Le Coin des Filles », Maison de la Literie, Sifa, Samiver, le collège Victor Hugo, le restaurant le Yacht Club et la Collectivité de Saint-Martin.

Une année riche en événements…

En attendant des bonnes nouvelles en provenance de la Métropole, le TCISM propose actuellement un tournoi Open et + de 35 ans du 13 au 23 octobre. Les joueurs inscrits vont de 13 à 77 ans !

D’autres tournois et animations sont prévus tout au long de la saison.

Un stage pour les enfants de tous niveaux est d’ailleurs organisé du 23 au 27 octobre prochains. Les cours seront dispensés avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme par le nouveau coach Loïc Bernard, tout droit arrivé de grands clubs en région parisienne et de Guadeloupe. Jean-Louis Virolan sera au côté de Loïc Bernard pour assurer l’encadrement du stage.

Une belle saison tennistique se profile pour le TCISM présidé toujours par son dynamique président Osé Saint-Louis-Gabriel. _AF

