TECHNOLOGIES : Guppytrap, le piège à larves de moustiques primé au Concours Lépine 2023

Présenté en mai dernier au Concours Lépine International à Paris, le projet Guppytrap est porté par Ludovic Bouchonneau, alias Capt’n Kurt du Fablab de Guadeloupe.

En créant un piège à larves de moustiques en plastique 100% recyclé et recyclable de 12cm de diamètre pour 9mm d’épaisseur, l’inventeur a conquis le jury des Trophées éco-innovants du Concours Lépine en remportant la médaille d’argent. Louis Mussington, président de la Collectivité, n’a d’ailleurs pas manqué de visiter le stand de Guppytrap lors de son passage à Paris, découvrant ainsi l’invention brevetée en Guadeloupe capable d’endiguer la pression du moustique tigre sur les populations et des maladies dont il est le vecteur comme la dengue, le zika, le chikungunya ou encore la fièvre jaune, responsables de nombreux morts par an. Le Guppytrap est un labyrinthe de capture et de destruction de larves de moustique qui se place dans un pot de fleur et ne nécessite aucune substance nuisible à l’environnement ni aucune source d’énergie pour fonctionner. Les pots de fleur étant le site de ponte domestique préféré des moustiques, et leur rayon de vol ne dépassant guère 150 mètres, s’équiper est un geste citoyen collectif à encourager. Sitôt écloses, les larves microscopiques ne vivront que jusqu’à ce qu’elles cherchent à se nourrir au fond de la soucoupe, pour s’y noyer dans le labyrinthe du piège. Testé par l’ARS, Guppytrap affiche des résultats très satisfaisants avec un taux de mortalité de 97% en moins de 48 heures. _Vx

Infos : www.guppytrap.com

