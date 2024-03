SXM FESTIVAL : Une nouvelle édition qui s’annonce grandiose !

Au rythme de la musique festive et devant les plus beaux paysages de l’île, les amoureux de l’électro, de la techno et de la house ont rendez-vous du 11 au 18 mars pour une 7ème édition qui réunit une fois encore les meilleurs DJs internationaux et locaux.

Avant de prendre la direction mercredi soir de la plage d’Happy Bay pour la première des cinq grandes soirées du festival 2024, Julien Arbia, fondateur du SXM Festival et Krystel Arbia, coordinatrice de l’événement ont souhaité remercier à l’hôtel Hommage tous les partenaires qui contribuent au succès de ce grand rendez-vous annuel sur l’île.

Etaient ainsi présents, Gil Audrey, membre du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme, Priscillia Wachter, directrice adjointe de l’Office de Tourisme, Ricardo Bethel, responsable commercial à l’Office de Tourisme, Romain Plagneux, responsable Dauphin Telecom Business Saint-Martin/Saint-Barth, Leah Bouhana, directrice 100% Villas, Zoila Sanchez, junior brand-manager chez Divico/Heineken, May-Ling Chun, directrice de l’Office de tourisme de Sint Maarten, Bernadette Davis, 2ème vice-présidente de la COM, Damien Joachim, responsable commercial chez Cadisco/Cadismarket, Baptiste Padovan, Brand Ambassador Mutiny Island Vodka.

« Je crois que c’est notre plus belle édition », souligne Krystel Arbia. « Le site d’Happy Bay a été transformé cette année en forêt enchantée. J’invite le plus grand nombre de personnes à venir découvrir cet endroit idyllique ! Beaucoup de magie, de partage, d’amour et d’évasion vont opérer tout le long du SXM Festival, version 2024 ! »

Comme chaque année, une programmation inédite et variée permettra aux milliers de festivaliers du monde entier de découvrir un univers de liberté et de convivialité, typique de Saint-Martin.

Les scènes décorées du SXM Festival créent à elles seules une atmosphère unique où la musique et la magie des lieux fusionnent pour faire vibrer les corps et les cœurs à l’unisson. Tel est l’esprit du SXM Festival ! _AF

Aperçu du programme :

Vendredi 15 mars :

Kalatua : 12h-19h30

Happy Bay : 19h-5h

(Ilario alicante, Andrey Pushkarev, Magit Cacoon, Dewalta, Doc Martin)

Samedi 16 mars :

Boho Beach : 12h-19h

Happy Bay : 19h-5h

Boho Sunrise : 4h30-12h

(Shimza, Wally Lopez, Chus, Culoe De Song, Cassy)

Dimanche 17 mars :

Happy Bay : 19h-5h

(Paco Osuna, Lehar, Ben Sterling, Mason Collective, Kadosh)

Programme complet et billets :

www.sxmfestival.com

