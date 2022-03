SXM FESTIVAL : Day 2 : récap’

Après une première journée et une soirée qui se sont terminées en apothéose mercredi dernier, le SXM Festival a continué de briller de mille feux le jeudi. Retour sur certaines performances musicales.

Le jeudi 10 mars était fort attendu par les festivaliers au vu de la programmation de la Boat Party, tenue sur un catamaran prévu pour l’occasion. Paolo Rocco et YokoO ont ainsi fait danser les férus de musique électronique de 15 à 18h. La soirée s’est prolongée sur le site d’Happy Bay où l’espace devant l’Arc Stage a été pris d’assaut par une ribambelle d’enfants pendant le warm-up de Mashrik, actant à nouveau le SXM Festival dans une dynamique aussi festive que familiale. Les petits, en pleine chasse de bonbons improvisée sur le vif par Julian Prince et sa femme, ont ensuite laissé la place aux festivaliers qui trépignaient d’entamer cette seconde nuit de musique. Layla Benitez a fait monter l’ambiance d’un sérieux cran en proposant un set aux mélodies remarquables. La joueuse de piano et fille du célèbre Jellybean Benitez qui a révolutionné la scène musicale new-yorkaise dans les années 80, a très vite réussi à entrainer les festivaliers dans son monde de deep house et d’électro expérimentale. Le live de Jan Blomqvist a inscrit la soirée dans les annales de l’édition 2022 du SXM Festival avec une rythmique simple et une voix presque angélique. L’artiste basé à Berlin a comme jeté un sort transcendantal sur la foule. Les mélomanes de l’assemblée auront facilement pensé à Portishead ou Radiohead pendant sa performance, la force de Jan Blomqvist sera sans conteste dans sa capacité naturelle à mixer les genres musicaux sans dénaturer sa propre signature artistique. L’Ocean Stage a quant à elle été occupée par Baham, Ms. Mada, Audiofly, en tour de chauffe avant leur prestation à la Panorama Party de vendredi et par DJ Tennis dont le set était dédié à un style de musique électronique moins minimal, plus dansant à tendance disco, incitant les festivaliers à danser, encore et encore. La nuit s’est clôturée avant le lever du jour avec l’impatience du lendemain. _Vx

