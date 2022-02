St-Valentin avec l’Office de Tourisme : In LOVE with SXM !

Sur la Friendly island le 14 février est la fête de tous les amoureux de Saint-Martin !

Lundi dernier, l’Office de Tourisme fêtait la Saint-Valentin à l’aéroport de Grand Case avec de jolies attentions pour le personnel et les voyageurs. Entre 13 heures et 18 heures, l’équipe du service accueil de l’Office de Tourisme a pris possession des lieux à l’embarquement et à l’arrivée des passagers, avec la complicité ravie du personnel de l’aéroport, des douanes et des équipages aériens, pour distribuer des cookies « From SXM with love » représentant la carte de Saint-Martin, ainsi qu’un jus de fruits à l’hibiscus.

Ballons colorés, photos souvenir et grands sourires ont offert un sympathique moment aux passagers et au personnel de l’aéroport, qui ont tous succombé au charme de cette animation.

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui