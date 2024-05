SPORT SANTÉ / Senior Games of Saint-Martin : les inscriptions sont ouvertes !

Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’association Saint Martin Santé Maison Sport santé des Îles de Nord organise deux matinées d’activité physique et sportives à destination des séniors les 7 et 8 juin prochains.

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer le sport et en pratiquer au quotidien, Saint Martin Santé Maison Sport santé des Îles de Nord et ses partenaires, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et au sport (DRAJES) et le comité territorial olympique et sportif des Îles du nord (CTOS), mettront à l’honneur les séniors, la santé et les Jeux Olympiques sur deux matinées qui s’annoncent compétitives et conviviales. Lors de cet évènement sportif, on retrouvera quatre épreuves : relais 4x100m, lancer de poids, natation en mer et un quiz sur l’histoire des Jeux Olympiques. Pour participer à cette expérience unique, il vous faudra former une équipe de 4 personnes et fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive. Comptez 5€ par personne âgée de 60 ans ou plus. Une fois l’équipe de séniors formée, les 4 membres participeront gratuitement aux entraînements en vue de se préparer pour les épreuves sportives grâce aux associations sportives du territoire qui ont choisi d’être partenaires de l’initiative. Les entraînements se dérouleront au mois de mai, à raison d’une séance par semaine. L’association Tous à l’Ô se chargera d’entraîner les sportifs de la belle génération pour l’épreuve de natation. Pour la course de 4x100m relais, la phase de préparation a été confiée à Intergénération Runners et Saint-Martin Extreme Runners. Le lancer de poids sera maîtrisé par les futurs compétiteurs grâce à la collaboration de l’association Speedy Plus. Quant au quiz de culture générale sur l’histoire des Jeux Olympiques, les séniors devront réviser ensemble afin d’être incollables sur le sujet qui sera très présent pendant les mois de mai et juin prochains. Les deux matinées des 7 et 8 juin seront aussi l’occasion pour les participants de remporter des lots et de reprendre des forces avec des collations offertes par l’équipe organisatrice. Ne tardez pas à vous inscrire (voir infos ou via le QR code), les Senior Games of Saint-Martin promettent d’être riches en émotions ! _Vx

Infos et inscriptions : 06 90 66 33 57 – 05 90 70 43 90

mssilesdunord@gmail.com

Facebook : Saint Martin Santé

