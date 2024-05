CULTURE : Des élèves de CM2 exposent leur moulin à bête

Dans le cadre du mois anniversaire de l’abolition de l’esclavage, les élèves de CM2A de l’école Hervé Williams de Concordia ont travaillé pendant un trimestre sur leur projet : fabriquer un moulin à bête du 18ème siècle.

Initié par leur professeur Xavier Mirre Minori et soutenu par la COM dans le cadre de ‘la caravane de l’histoire’ lancée par l’ACS ZEPIN, ce projet est financé par la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME). Après plusieurs visites de terrain comme la sucrerie de Spring et le fort Louis, les élèves ont été sensibilisés à la traite des esclaves dans le monde et à SXM au 18ème siècle par l’archiviste Audrey Claxton. C’est donc au travers de séances d’histoire, de géographie, de français et de technologie qu’ils se sont imprégnés de cette partie délicate et dure du passé. La réplique du moulin à bête est de 4,2m de circonférence sur 1,2m de hauteur, muni d’un écran expliquant en continu l’histoire. Les élèves ont dû ainsi se filmer, enregistrer leur voix pour réaliser la présentation : du commerce triangulaire, les types d’esclaves et les étapes de la fabrication du sucre à l’époque. L’exposition s’ouvrira ce lundi 27 mai 2024 dès 11h sous le préau de l’école Hervé Williams, et les élèves vous attendent nombreux pour admirer leur œuvre. _Vx

Infos : 05 90 77 39 21 – 06 90 88 20 39

